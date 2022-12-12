دوري "أن بي أيه": إمبيد ينضم الى تشامبرلاين وأيفرسون بتسجيله 53 نقطة

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الكاميروني جويل إمبيد (رقم 21) خلال مباراة فيلادلفيا سفنتي سيكسرز مع تشارلوت هورنتس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. فيلادلفيا، بنسيلفانيا، في 11 كانون الأول/ديسمبر 2022

نيويورك (أ ف ب) – انضم العملاق الكاميروني جويل إمبيد الى الأسطورتين ويلت تشامبرلاين وألن أيفرسون بعدما سجل 50 نقطة أو أكثر لمباراتين على التوالي في موسم واحد من دوري كرة السلة الأميركي للمتحرفين، ليقود فيلادلفيا سفنتي سيكسرز إلى الفوز على مضيفه تشارلوت هورنتس 131-113 الأحد.

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ودك إمبيد سلة تشارلوت بـ53 نقطة، بعدما سجل أيضاً 59 الشهر الماضي أمام يوتا جاز، ليصبح بذلك ثالث لاعب فقط في تاريخ سيكسرز يسجل 50 نقطة أو أكثر لمباراتين أو أكثر خلال موسم واحد.

وسبقه إلى ذلك تشامبرلاين مرتين خلال موسمي 1956-1966 و1967-1968، وأيفرسون مرتين أيضاً موسمي 2000-2001 و2004-2005.

ونجح ابن الـ28 عاماً بعشرين من محاولاته الـ32، بينها سلتان من أصل ثلاث محاولات من خارج القوس و11 من أصل 11 رمية حرة، كما أضاف 12 متابعة.

كما بات إمبيد أول لاعب في الدوري هذا الموسم يصل الى الخمسين نقطة وما فوق في أكثر من مباراة، وثاني لاعب في تاريخ سيكسرز بعد تشامبرلاين يصل الى 40 نقطة أو أكثر مع 10 متابعات أو أكثر لثلاثين مباراة وما فوق.

وعلّق على هذا الأمر بعد الفوز الرابع عشر لفريقه في 26 مباراة، قائلاً إن "كل ما في الأمر أن الكرة وجدتني. أعتقد أننا تناقلنا الكرة بشل جيد طيلة الأمسية... لقد فزنا ومن الجيد أن تحقق ذلك (الأرقام) عندما تفوز. أنا سعيد وحسب لأني أساهم عندما نفوز".

وساهم جيمس هاردن أيضاً في هذا الانتصار بتسجيله 19 نقطة مع 16 تمريرة حاسمة و9 متابعات، فيما سجل توبياس هاريس 17 نقطة وديانتوني ميلتون 12 لصاحب الأرض الذي نجح في 55.4 بالمئة من محاولاته.

وفي المقلب الآخر، سجل كل من كيلي أوبري جونيور وتيري روزيير 29 نقطة من دون أن يكون ذلك كافياً لتجنيب هورنتس هزيمته الخامسة توالياً والعشرين في 27 مباراة حتى الآن.

وحقق نيو أورليانز بيليكانز انتصاره السابع توالياً بتغلبه على فينيكس صنز 129-124 بعد التمديد بفضل 35 نقطة من زيون وليامس، ما أبقاه في صدارة ترتيب المنطقة الغربية.

وسجل ليبرون جيمس 35 نقطة مع 5 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة، وأنتوني ديفيس 34 نقطة مع 15 متابعة و7 تمريرات حاسمة، ليخرج لوس أنجليس ليكرز فائزاً على مضيفه ديترويت بيستونز 124-117 خلال لقاء تألق فيه أيضاً الكرواتي بويان بوغدانوفيتش بتسجيله 38 نقطة من دون أن يمنع الهزيمة الثانية والعشرين لأصحاب الأرض في 29 مباراة.

وفي المباريات الأخرى، فاز أتلانتا هوكس على شيكاغو بولز 123-122 بعد التمديد، نيويورك نيكس على ساكرامنتو كينغز 112-99، أورلاندو ماجيك على تورونتو رابتورز 111-99، هيوستن روكتس على ميلووكي باكس 97-92.

© 2022 AFP