صدمة في البرلمان الأوروبي بعد شبهات الفساد المرتبطة بقطر

© اريك فيدال / EUROPEAN PARLIAMENT/ا ف ب

نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي اليونانية ايفا كايلي في بروكسل في 7 كانون الأول/ديسمبر 2022

البرلمان الاوروبي (فرنسا) (أ ف ب) – يعيش البرلمان الأوروبي تحت وقع الصدمة الاثنين بعد سجن نائبة رئيسته اليونانية إيفا كايلي بشبهات فساد مرتبطة بقطر تهدد بتشويه صورة المؤسسة.

إعلان اقرأ المزيد

من المقرر أن تتحدث رئيسة البرلمان المالطية روبرتا ميتسولا عن هذه الاتهامات عند الساعة 17,00 (16,00 ت غ)، في افتتاح الجلسة العامة الشهرية التي تضم جميع أعضاء البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (فرنسا).

ينعقد اجتماع لرؤساء المجموعات السياسية في البرلمان الأوروبي الاثنين لمناقشة التحقيق القضائي البلجيكي، بحسب ما أفاد مصدران في البرلمان.

وقالت النائبة الأوربية الفرنسية أورور لالوك، العضو في كتلة الاشتراكيين الديمقراطيين، القوة السياسية الثانية في البرلمان الأوروبي الذي جرد كايلي من مهامها السبت، في تغريدة "ينبغي تدعيم مؤسستنا بشكل عاجل لمحاربة سم الفساد".

ومن المحتمل تغيير جدول أعمال هذه الجلسة العامة الأخيرة لعام 2022 جراء هذه الفضيحة واحتدام النقاش المقرر الأربعاء حول "الدفاع عن الديموقراطيات ضد التدخل الأجنبي".

وأمام "أسوأ فضيحة فساد في تاريخ" البرلمان الأوروبي، طالبت النائبة الفرنسية مانون أوبري (حزب فرنسا الأبية)، الرئيسة المشاركة لتكتل اليسار الراديكالي، "باستقالة نائبة الرئيسة التي أوقفت متلبسة وعقد نقاش حازم ووضع لجنة تحقيق بشكل فوري في أوجه قصور البرلمان في هذه القضية".

مصداقية أوروبا

وأكد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس أن كايلي (44 عاماً) وثلاثة أشخاص آخرين سجنوا بقرار من قاضٍ في بروكسل بعد يومين على توقيفهم في إطار تحقيق بشأن مبالغ كبيرة قد تكون دفعتها قطر للتأثير في قرارات داخل هذه المؤسسة الأوروبية الرئيسية لتنظيم مونديال 2022.

صور وزعها البرلمان الأوروبي للنائبة الأوروبية اليونانية إيفا كايلي في مقر البرلمان في 07 كانون الأول/ديسمبر 2022 © Eric VIDAL / البرلمان الاوروبي/اف ب

وأوضح المصدر القضائي أن كايلي لا تستطيع الإفادة من حصانتها البرلمانية لأنها أوقفت "في حالة تلبّس".

وأكد هذا المصدر العثور على "أكياس مليئة بالأوراق النقدية" في شقة النائبة الاشتراكية الأوروبية.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الاثنين لدى وصوله لحضور اجتماع لوزراء خارجية التكتل في بروكسل إن "هذه المعلومات مقلقة للغاية".

رأت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الاثنين أن شبهات الفساد في البرلمان الأوروبي "مثيرة للقلق الشديد. إنها مسألة ثقة بالأشخاص الذين هم في قلب مؤسساتنا. هذه الثقة تنطوي على معايير استقلالية ونزاهة عالية جدا".

واعتبرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، من جانبها، "أنها حقاً حادثة لا تصدق وينبغي الآن توضيحها بشكل لا لبس فيه وبصرامة القانون، لأنها تتعلق أيضًا وقبل كل شيء بمصداقية أوروبا".

وكانت إيفا كايلي، وهي مقدّمة برامج تلفزيونيّة سابقة تبلغ 44 عامًا انتُخبت في كانون الثاني/يناير 2022 نائبةً لرئيسة البرلمان الأوروبي، قد زارت مطلع تشرين الثاني/نوفمبر قطر حيث أشادت في حضور وزير العمل القطري علي بن صميخ المرّي بالإصلاحات التي نفّذتها البلاد في مجال ظروف العمل.

وقالت النائبة الأوروبية في 22 تشرين الثاني/نوفمبر من على منبر البرلمان الأوروبي إن "تنظيم قطر للمونديال يُثبت التحوّل التاريخي لبلد ألهمت إصلاحاته العالم العربي".

وأثار هذا التصريح جدلًا في صفوف اليسار والليبراليّين، وعاد إلى أذهان العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي بعد الإعلان عن توقيفها.

أصول مجمدة

إزاء الفضيحة والشبهات التي تدور حول كايلي، استبعدها الحزب الاشتراكي اليوناني من صفوفه مساء الجمعة وأعلنت هيئة مكافحة غسل الأموال اليونانية الاثنين تجميد كل أصولها.

كما جردت رئيسة البرلمان الاوروبي روبرتا ميتسولا السبت موقتا نائبتها اليونانية من مهامها بما في ذلك تمثيلها في الشرق الأوسط.

وفي البرلمان الأوروبي أربعة عشر نائب رئيس من مجموعات سياسية مختلفة.

ويمكن لقادة المجموعات السياسية بأغلبية ثلاثة أخماس، أن يقترحوا على البرلمان عزل نائب الرئيس لدى ارتكابه "خطأ جسيما"، بحسب النظام الداخلي.

بعد ذلك يتعين على أعضاء البرلمان الأوروبي التصويت على هذا الاقتراح بأغلبية ثلثي الأصوات لاقراره.

© 2022 AFP