مقتل فتاة فلسطينية برصاص الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة

© احمد غرابلي / ا ف ب

مشيّعون فلسطينيون يشاركون في جنازة محمد محمود حامد في قرية سلواد في الضفة الغربية المحتلة، 8 كانون الأول/ديسمبر 2022

رام الله (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) – قتلت فجر الاثنين فتاة فلسيطنية تبلغ السادسة عشرة برصاص الجيش الاسرائيلي خلال عملية عسكرية في مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة، على ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.

إعلان اقرأ المزيد

وأعلنت الوزارة في بيان مقتضب مقتل "الطفلة جنى مجدي عصام زكارنة 16 عاماً بعد إصابتها برصاصة في الرأس أطلقها عليها جنود الاحتلال خلال اقتحام مدينة جنين".

وذكرت وكالة "وفا" الفلطسينية للأنباء أن الفتاة كانت على سطح منزلها في الحي الذي شهد عملية الجيش الإسرائيلي، وعثر على جثتها بعد انسحاب الجنود الإسرائيليين.

وأوضح الهلال الاحمر الفلسطيني أن ثلاثة فلسطينيين آخرين اصيبوا بجروح مختلفة برصاص الجيش الاسرائيلي خلال العملية.

من جهته قال الجيش الاسرائيلي في بيان إنه "على علم بالتقارير التي تتحدث عن مقتل فلسطينية، وأن الحادث قيد المراجعة".

وأوضح الجيش أنه خلال العملية "القى المشتبه بهم متفجرات واطلقوا النار بكثافة على الجنود، ورد الجنود بالذخيرة الحية تجاه المسلحين".

وأكد توقيف "ثلاثة أشخاص كانوا ملاحقين للاشتباه بضلوعهم في نشاطات إرهابية".

ويشن الجيش الاسرائيلي عمليات عسكرية في مدينة جنين منذ بداية العام الحالي تستهدف مجموعات مسلحة يتهمها بتنفيذ أو الاعداد لعمليات عسكرية ضد اهداف اسرائيلية، خصوصا بعد قيام فلسطينيين بتنفيذ هجمات أدت الى مقتل اسرائيليين داخل اسرائيل.

قُتل أكثر من 40 فلسطينياً في منطقة جنين خلال عمليات للقوات الإسرائيلية، من بينهم مسلّحون وأطفال لا يتجاوز عمر أحدهم 12 عاماً والصحافية الفلسطينية الأميركية شيرين أبو عاقلة.

في أعقاب اعتداءات دامية استهدفت إسرائيليين في الربيع، شنّ الجيش الإسرائيلي أكثر من ألفي عملية أمنية في الضفّة الغربية، لا سيما في منطقتي جنين ونابلس.

وقُتل ما لا يقل عن 150 فلسطينياً و26 إسرائيلياً هذا العام في جميع أنحاء الضفة الغربية وإسرائيل ومدينة القدس التي احتلت إسرائيل شطرها الشرقي وأعلنت ضمه.

© 2022 AFP