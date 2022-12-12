مونديال 2022: دينامو زغرب.."مهد" الكرة الكرواتية

© أوزان كوسيه / ا ف ب/ا ف ب

زغرب (أ ف ب) – فيما تستعد كرواتيا لمواجهة الأرجنتين في نصف نهائي مونديال قطر 2022 الثلاثاء، قدّم ثلاثة من لاعبي دينامو زغرب أداء مذهلاً ومحورياً خلف تأهل البلاد للمرّة الثانية توالياً الى نصف نهائي.

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اصبح دومينيك ليفاكوفيتش، حارس دينامو، بطلاً قومياً بعد انقاذه ثلاث ركلات ترجيح ضد اليابان في دور الـ 16.

وعزّز الملك "ليفي"، كما تصفه وسائل الإعلام المحلية، هذه المكانة بعد فوز كرواتيا في ربع النهائي 4-2 على البرازيل بركلات الترجيح التي لعب فيها دورًا رئيسيًا من خلال إنقاذ ركلة رودريغو.

كما لعب زميلاه في دينامو - برونو بتكوفيتش وميسلاف أورشيتش - دورًا حاسمًا في نجاح كرواتيا، التي وصلت إلى نهائي كأس العالم 2018.

بتكوفيتش، وبتمريرة حاسمة من أورشيتش، سجل هدف التعادل 1-1 في الدقيقة 117 ضد البرازيل.

أشادت صحيفة يوتارنيي ليست اليومية بـ "الثلاثي الذي يكسب قوته في ملاعب الدوري الكرواتي، يلعبون في كثير من الأحيان في أجواء غامضة أمام ألف أو ألفي متابع".

في حين أن الدولة التي يبلغ عدد سكانها 3.9 مليون نسمة قد حققت نجاحات دولية في كرة القدم، إلا أنها تعاني داخلياً من الشغب والفساد وضعف البنى التحتية.

تم إغلاق مدرج في ملعب ماكسيمير في دينامو منذ آذار/مارس 2020، عندما ضرب زلزال قوي العاصمة زغرب.

منذ استقلال كرواتيا عن يوغوسلافيا في عام 1991، فاز "الفريق الأزرق" بالدوري 23 مرة والكأس 16، مما يعكس هيمنته المطلقة. منذ عام 2006، عجز دينامو عن التتويج مرّة يتيمة، عندما فاز نادي رييكا باللقب في عام 2017.

- مهد المواهب الكرواتية-

في قطر، وصل تسعة لاعبين من مدرسة دينامو، بما في ذلك ثلاثي خط الوسط البارع - القائد لوكا مودريتش وماتيو كوفاتشيتش ومارسيلو بروزوفيتش. واللاعبون الآخرون القادمون من مدرسة دينامو هم أندري كراماريتش ولوفرو ماير، قلب الدفاع الشاب يوشكو غفارديول وكذلك المدافعون ديان لوفرين وبورنا سوسا ويوسيب شوتالو.

على الرغم من أن دينامو لم يكن أول نادٍ لليفاكوفيتش، لكنه وصل إلى هناك في عام 2015 وهو في سن العشرين.

لوكا مودريتش هو واحد من تسعة لاعبين من كرواتيا في تشكيلة مونديال قطر الذين بدأوا في صفوف دينامو زغرب © جاك غييتش / ا ف ب/ا ف ب

بدأ العديد من عظماء كرة القدم الكرواتيين المعتزلين مسيرتهم الكروية مع دينامو - زفونيمير بوبان، روبرت بروزينيتسكي، داريو شيميتش، فيدران تشورلوكا ونيكو كرانيتشار.

كذلك، وصل المهاجم الكرواتي المولود في البرازيل، إدواردو دا سيلفا، الذي لعب 64 مباراة مع كرواتيا وأحرز 29 هدفًا، إلى دينامو وهو يبلغ من العمر 15 عامًا وظل هناك من 1999 حتى 2007.

تعتبر مدرسة دينامو لكرة القدم الأفضل في البلاد، والتي تثبتها نتائج النادي، ويحاول معظم الأطفال الموهوبين دخولها. إلى جانب مدرسته، يمتلك دينامو شبكة كشافة متطورة في كرواتيا وفي البوسنة المجاورة.

- جدل ماميتش-

لكن دينامو زغرب معروف أيضًا برئيسه السابق المثير للجدل زدرافكو ماميتش، الذي حكم عليه بالسجن بتهمة الكسب غير المشروع بملايين اليورو، والذي لا يزال يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه الرجل القوي في ساحة كرة القدم الكرواتية.

ماميتش، الذي يختبئ في البوسنة حيث فرّ قبل النطق بالحكم، شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لدينامو من عام 2003 حتى عام 2016.

في عام 2018، حُكم على ماميتش بالسجن ستة أعوام وستة أشهر.

وأدين مع شقيقه ومدرب دينامو السابق زوران ماميتش فضلا عن مدير النادي السابق ومفتش ضرائب، بالكسب غير المشروع الذي كلف دينامو أكثر من 15 مليون يورو (16 مليون دولار) والدولة 1.5 مليون يورو.

اختُلست الأموال من خلال صفقات وهمية تتعلق بانتقالات اللاعبين، لا سيما للنجم مودريتش ولوفرين.

رغم أن ماميتش لم يعد مرتبطًا رسميًا بالنادي، إلا أنه وفقًا لوسائل الإعلام المحلية، لا يمكن اتخاذ أي قرار مهم بشأن دينامو من دونه.

على الرغم من ادانته، يقول الخبراء إن ماميتش نجح في إنشاء ناد منظم إلى حد ما وأصبح نواة للنجاح الدولي للبلاد.

يتّجه دينامو الآن نحو لقبه الرابع والعشرين بقيادة المدرب أنتي كاتشيتش. كان الأخير مدربًا لمنتخب كرواتيا من 2015 إلى 2017 عندما خلفه زلاتكو داليتش مدرب كرواتيا الحالي.

© 2022 AFP