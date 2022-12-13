أن بي ايه: كليبيرز يلحق بالمتصدر سلتيكس الخسارة الثانية تواليًا

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لقطة من مباراة بوسطن سلتيكس ولوس أنجليس كليبرز في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في 12 كانون الاول/ديسمبر 2022

لوس انجليس (أ ف ب) – تعملق لوس أنجليس كليبرز أمام متصدر دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين بوسطن سلتيكس، ملحقًا به الخسارة الثانية تواليًا بفوزه عليه بفارق 20 نقطة الاثنين 113-93.

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سجل بول جورج 26 نقطة وأضاف كواهي لينارد 25 هي الاعلى له هذا الموسم مع 9 متابعات و6 تمريرات حاسمة ليقودا فريقهما المنقوص لفوز مثير.

دخل سلتيكس اللقاء إثر هزيمة أمام حامل اللقب غولدن ستايت ووريرز السبت في إعادة لنهائي الموسم الماضي، وسجل له جايلن براون 21 نقطة وأضاف جايسون تايتوم 20 مع 11 متابعة.

وهذه المرة الاولى منذ تشرين الاول/أكتوبر يخسر سلتيكس مباراتين تواليًا ليصبح سجله 21-7.

في واشنطن، حقق بروكلين نتس فوزه الرابع تواليًا بتفوقه 112-100 على ويزاردز بمساهمة 30 نقطة من كيفن دورانت.

بعد معاناة في مستهل الموسم شهدت رحيل المدرب الكندي ستيف ناش وغياب كايري إرفينغ لنشره فيديو معاديًا للسامية، حقق نتس 8 انتصارات في آخر 9 مباريات معززًا سجله الى 17-12 في المركز الرابع في المنطقة الشرقية.

ولم يعان ممفيس غريزليز من غياب نجمه جا مورانت وحقق فوزًا سهلا 128-103 على ضيفه أتلانتا هوكس.

سجل تايس جونز 22 نقطة فيما ساهم جارين جاكسون مع 25 نقطة، 7 متابعات و8 تصديات هي الاعلى في مسيرته وفي تاريخ النادي بالتساوي مع الاسبانيَين مارك وباو غاسول وسترومايل سوفت.

حقق غريزليز فوزه السادس تواليًا في المركز الثاني في الغربية خلف نيو أورليانز بيليكانز مع سجل 18-9.

في دالاس، سجل السلوفيني لوكا دونتشيتش 38 نقطة و11 متابعة وقاد مافريكس للفوز 121-114 على أوكلاهوما سيتي ثاندر.

في بورتلاند، سجل داميان ليلارد 11 ثلاثية في طريقه الى 38 نقطة ليقود ترايل بلايزرز للفوز 133-112 على مينيسوتا تمبروولفز.

© 2022 AFP