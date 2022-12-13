أولمبياد 2024: الولايات المتحدة تدعم مشاركة الروس والبيلاروس تحت "علم محايد"

© مانان فاتسيايانا / ا ف ب

في الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين هذا العام والصيفية في طوكيو في 2021، سُمح للرياضيين الروس بالمنافسة فقط تحت علم اللجنة الأولمبية الروسية بسبب فضائح التنشط الممنهج من الدولة.

لوس انجليس (أ ف ب) – أكد مسؤولون إن اللجنة الأولمبية والبارالمبية الاميركية تدعم خطوة السماح للرياضيين الروس والبيلاروس في المشاركة في أولمبياد باريس 2024، شريطة أن ينافسوا تحت "علم محايد".

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قال المسؤولون الأميركيون إن هناك "اهتمامًا بالإجماع" من المندويبن لعقد قمة للجنة الأولمبية الدولية للتوصل إلى مسار يسمح للرياضيين الروس والبيلاروس بالعودة إلى المنافسات.

تم عزل البلدين عن الرياضة الدولية منذ أن شنت روسيا غزوها على أوكرانيا في شباط/فبراير الفائت.

قالت رئيسة اللجنة الأولمبية والبارالمبية الاميركية سوزان لايونز خلال مؤتمر عبر الفيديو إن "نسيج" الحركة الأولمبية في خطر إذا لم يُمنح الرياضيون فرصة التنافس بصفة محايدة.

أضافت في هذا الصدد "أثير نقاش طويل حول ما إذا كان الرياضيون الذين صدف أنهم ولدوا في (روسيا وبيلاروس) ولديهم جوازات سفر من هاتين الدولتين، لديهم مسار يمكنهم من خلاله التنافس كرياضيين نظيفين ومحايدين في المستقبل".

وتابعت "أعتقد أن هناك قدرًا جيدًا من الرغبة في أن يحدث ذلك بمرور الوقت لأن مهمتنا هي جمع العالم معًا في سلام من خلال الرياضة. منع الرياضيين من التنافس من الصعب أن تقبل به الحركة (الاولمبية)".

ضمت القمة الأولمبية التي عقدت الأسبوع الماضي مندوبين من الحركة الأولمبية بالإضافة إلى ممثلين عن اللجان الأولمبية الأميركية والصينية والروسية. لم يحضر الاجتماع أي ممثل أولمبي أوكراني.

وقالت لايونز إن المسؤولين الأولمبيين أرادوا أن تتاح للرياضيين الروس والبيلاروس فرصة التنافس بصفتهم محايدين لتجنب العودة إلى المقاطعة كما في السبعينيات والثمانينيات.

في الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين هذا العام والصيفية في طوكيو في 2021، سُمح للرياضيين الروس بالمنافسة فقط تحت علم اللجنة الأولمبية الروسية بسبب فضائح التنشط الممنهج من الدولة.

ومع ذلك، نافس العديد من الرياضيين في زي رسمي بألوان العلم الروسي.

قالت لايونز إن المسؤولين الأولمبيين لن يسمحوا للرياضيين الروس بالمنافسة في المستقبل إلا بشرط أن يرتدوا زيًا "محايدًا تمامًا"، مضيفة "في الماضي عندما نافسوا تحت راية محايدة، كانت ألوان العلم موجودة (في الزي) وكلمة روسيا (...) لكن كان هناك اتفاق مطلق على حيادية صارمة. لا يمكن وضع ألوان (العلم)، ولا اسم البلد".

كما سيحاول المسؤولون الأولمبيون أيضًا التأكد أن الرياضيين لم يدعموا أبدًا الغزو الروسي على أوكرانيا، على الرغم من اعتراف لايونز بأنه قد يكون "من المستحيل" تحديد ذلك.

© 2022 AFP