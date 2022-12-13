الاتحاد الألماني يستعين بالحرس القديم لإعادة بناء المنتخب

© أندريه باين, روني هارتمان, كريستوف ستاخي, اينا فاسبندر, نيغل تريبلين, نوربرت شميدت / ا ف ب/ارشيف

الاتحاد الألماني يستعين بالحرس القديم من أجل المساعدة في إعادة بناء المنتخب

برلين (أ ف ب) – أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم الثلاثاء عن تأسيس مجموعة من اللاعبين الدوليين السابقين، بمن فيهم كارل-هاينتس رومينيغي وماتياس سامر، من أجل المساعدة في استعادة منتخب "دي مانشافت" مكانته بعد أن خرج من نهائيات كأس العالم من الدور الاول للمرة الثانية تواليًا.

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وقال رئيس الاتحاد الألماني بيرند نويندورف إن رودي فولر وأوليفر كان وأوليفر مينتزلاف سيشاركون أيضًا في المجموعة التي تم تكليفها مساعدة ألمانيا للتحضير لنهائيات كأس أوروبا 2024 على أرضها.

عانت ألمانيا على الساحة الدولية منذ فوزها بلقب مونديال 2014، حيث فازت بثلاث مباريات فقط من آخر 11 مباراة لها في بطولة كبرى (مونديال أو يورو).

خرجت من الدور الاول لمونديالي روسيا 2018 وقطر 2022، كما خرجت من الدور ثمن النهائي لكأس أوروبا في صيف 2021.

رغم الانتكاسة في قطر إثر سقوط صادم افتتاحي ضد اليابان وتعادل مع إسبانيا وفوز غير مجدٍ على كوستاريكا، جدد الاتحاد ثقته بالمدرب هانزي فليك حتى عام 2024، لكنه يبحث عن مدير جديد للمنتخب بعد رحيل أوليفر بيرهوف.

كما على المنتخب أن يبدأ إعادة البناء بغياب قائده وحارسه مانويل نوير الذي أعلن عن تعرضه لكسر في رجله خلال ممارسة التزلج.

© 2022 AFP