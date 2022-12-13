البرلمان الأوروبي يقيل نائبة رئيسته على خلفية فضيحة الفساد المرتبطة بقطر

صور وزعها البرلمان الأوروبي للنائبة الأوروبية اليونانية إيفا كايلي في مقر البرلمان في 07 كانون الأول/ديسمبر 2022

ستراسبورغ (فرنسا) (أ ف ب) – صادق البرلمان الأوروبي الثلاثاء بشبه إجماع على إقالة نائبة رئيسته إيفا كايلي من منصبها بسبب فضيحة فساد يشبه بأنها على صلة بقطر.

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صوت أعضاء البرلمان الأوروبي بغالبية 625 صوتا مقابل صوت واحد وامتناع عضوين عن التصويت، لإقالة كايلي وهي واحدة من ستة أشخاص أوقفوا في إطار تحقيق بشبهة الكسب غير المشروع، قبل توجيه اتهامات لأربعة وإطلاق سراح اثنين. وأصر محامي كايلي على براءتها.

يُشتبه بأن كايلي التي تتولى أحد مناصب نواب رئيسة البرلمان الـ14، تلقت مبالغ من الدوحة للدفاع عن مصالح الإمارة التي تستضيف حاليا مباريات كأس العالم لكرة القدم.

كذلك سُجن ثلاثة أشخاص آخرين في إطار هذا التحقيق.

وأكّد محامي كايلي الثلاثاء أنها لم تقبل أي "رشوة من قطر". وقال ميخاليس ديميتراكوبولوس للتلفزيون اليوناني "إنها بريئة. لا علاقة لها بالرشاوى القطرية".

لم تتمكن كايلي من الاستفادة من حصانتها النيابية لأنها ضبطت متلبسة عند العثور على "أكياس مليئة بالأوراق المالية" في شقتها.

"إصلاح داخلي"

أعلنت النيابة العامة الفدرالية البلجيكية مصادرة مئات الآلاف من اليورو في ثلاثة أماكن مختلفة ومن ثلاثة مشتبه بهم خلال 20 عملية تفتيش أُجريت حتى الآن. وفتشت الشرطة أيضًا مقر البرلمان في بروكسل الاثنين لمصادرة بيانات من متعاونين برلمانيين.

وتهدد الفضيحة مصداقية البرلمان الأوروبي بأكمله، وهو برلمان غالبًا ما يدين ممارسات الفساد في دول معينة بما فيها دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل المجر.

وأعربت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا الاثنين في البرلمان عن "غضبها الشديد وحزنها" متوعدة بأنه "لن يكون هناك أي إفلات من العقاب ... لن يتمّ التستر على أي شيء".

وأعلنت فتح "تحقيق داخلي للنظر في كافة الوقائع المرتبطة بالبرلمان" الأوروبي والتثبت من تحسين الآليات المعتمدة في هذه الهيئة.

وقال رؤساء مجموعات سياسية مختلفة في بيان مشترك إن "البرلمان الأوروبي سيطلق عملية إصلاح داخلي لضمان تعزيز الشفافية والمساءلة".

وتطرقوا إلى "تعزيز قواعد البرلمان في ما يتعلق بالوصول إلى مقاره واجتماعاته" ومزيد من الشفافية والرقابة في ما يتعلق بـ"تمويل المنظمات والأفراد" الذين يتمتعون بالقدرة على الوصول إليها.

وأيد العديد من النواب الأوروبيين تنفيذ اقتراح المفوضية الأوروبية لإنشاء "سلطة مستقلة" تعنى بالقضايا الأخلاقية في مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت رئيسة كتلة الاشتراكيين والديموقراطيين التي كانت كايلي تنتمي إليها إيراتسي غارسيا بيريز أن كتلتها السياسية، قررت أن تكون "طرفًا مدنيًا" في حال رفع دعوى قضائية.

- "قمة جبل الجليد" -

وتمّنت أن تتم مساءلة ومحاسبة قطر، قائلة "عرضنا أن نطلب من السلطات القطرية التعاون في هذا التحقيق. وإذا تبين أن هذا البلد قد حاول تقويض الديموقراطية الأوروبية، فلتكن هناك عقوبات".

من جهتها، نفت قطر أي ضلوع في القضية.

عُدّل جدول أعمال جلسة الثلاثاء من أجل إجراء مناقشة مخصصة لهذه القضية عند الرابعة والنصف من بعد الظهر (15,30 بتوقيت غرينتش). يعد الجلسة، سيُطرح نص يدعو إلى مزيد من الشفافية في المؤسسات الأوروبية، على أن يخضع للتصويت الخميس.

يخشى النائب الديموقراطي الاشتراكي الألماني رينيه ريباسي، مثل غيره من النواب، من أن قضية كايلي "ليست سوى قمة جبل الجليد"، ولا يستبعد تورط مجموعات سياسية أخرى في القضية.

كانت إيفا كايلي، مقدّمة البرامج التلفزيونيّة السابقة البالغة 44 عامًا والتي انتُخبت في كانون الثاني/يناير 2022 نائبةً لرئيسة البرلمان الأوروبي، زارت مطلع تشرين الثاني/نوفمبر قطر حيث أشادت في حضور وزير العمل القطري علي بن صميخ المرّي بالإصلاحات التي نفّذتها البلاد في مجال ظروف العمل.

وأقصيت الجمعة من الحزب الاشتراكي اليوناني الذي كانت تعتبر فيه شخصية مثيرة للجدل، كما أقصيت الإثنين من كتلتها السياسية في البرلمان الأوروبي.

© 2022 AFP