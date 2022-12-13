الرئاسة الفرنسية ترد على منتقدي توجه ماكرون الى قطر لحضور نصف نهائي المونديال

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الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في قصر الاليزيه في باريس في 13 كانون الاول/ديسمبر 2022.

باريس (أ ف ب) – أكدت الرئاسة الفرنسية مساء الإثنين أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيتوجه الأربعاء الى الدوحة "لدعم المنتخب الفرنسي" في نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم في مواجهة المغرب بعدما طلب منه معارضون عدم الذهاب "لتقديم دعم سياسي" لقطر.

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وقال مستشار رئاسي "الأمر يتعلق بدعم المنتخب الفرنسي في ما سيكون لحظة مهمة للرياضة الفرنسية وللصداقة الفرنسية-المغربية" مضيفا "من المهم أن يكون الرئيس هناك لدعم لاعبي منتخب فرنسا".

حتى قبل انطلاق المونديال، أعلن الرئيس الفرنسي أنه سيحضر نصف النهائي أو النهائي في حال تأهل منتخب "الديوك"، وهو التزام مثير للجدل بسبب انتقادات لظروف العمال المهاجرين في قطر، وتأثير الملاعب المكيّفة على البيئة ووضع المرأة والأقليات.

ودعا آنذاك الى عدم "تسييس" الرياضة.

لكن أصواتا علت في المعارضة لانتقاد توجه الرئيس الى قطر.

وقال مانويل بومبار المنسق المقبل لحركة "فرنسا الأبية" (يسار راديكالي) لاذاعة فرانس انتر "أعتقد أنه مخطئ، يمكننا أن نحترم حماس الجماهير (لفريق فرنسا) لكن الأمر ليس نفسه حين يقدم دعمه السياسي (لقطر) عبر التوجه الى هناك".

وأضاف النائب عن منطقة رون أن "المنتخب الفرنسي بحاجة إلى مشجعيه للفوز وبدون شك ليس لحضور إيمانويل ماكرون في المدرجات، في المقابل ان حقوق الانسان في قطر بحاجة للتحرك الدبلوماسي الفرنسي".

من جهته دعا النائب الأوروبي والمرشح السابق للرئاسة عن الخضر يانيك جادو مجددا الى "مقاطعة سياسية لكأس العالم" وهو ما يعتبر انه بات ضروريا أكثر مع إيداع نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي إيفا كايلي السجن بتهمة الفساد في قضية تتعلق بقطر.

وكتب على تويتر "نعلم منذ سنوات أن كأس العالم هذا هو مأساة بيئية واجتماعية، هناك تحقيق في فرنسا في ميثاق فساد مرتبط بمنحه، اليوم #Qatargate في البرلمان الأوروبي: أطلب من إيمانويل ماكرون عدم الذهاب إلى قطر الأربعاء".

© 2022 AFP