الصين تعرب عن "صدمتها" حيال اعتداء كابول وتشدد على رفضها "الإرهاب بكافة أشكاله"

© وكيل كوهسار / ا ف ب

مبتى الفندق الذي تعرض لهجوم في كابول بعد يوم على وقوع الاعتداء. التقطت الصورة بتاريخ 13 كانون الأول/ديسمبر 2022

بكين (أ ف ب) – أعربت الصين الثلاثاء عن "صدمتها" حيال الاعتداء الدامي الذي استهدف فندقا في كابول يتردد إليه رجال أعمال صينيون، مضيفة أن خمسة من مواطنيها جرحوا.

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وقال الناطق باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين إن "هذا الهجوم الإرهابي بغيض وتشعر الصين بصدمة عميقة. نرفض بحزم الإرهاب بكافة أشكاله".

قتل ثلاثة أشخاص على الأقل عندما هاجم مسلح الفندق في العاصمة الأفغانية الاثنين بينما تحدّث شهود عن عدة انفجارات وإطلاق نار.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنه.

وقال وانغ "بحسب ما نعرفه، أصيب خمسة مواطنين صينيين بجروح في الهجوم الإرهابي كما قتل عدد من عناصر الجيش والشرطة الأفغان".

وأضاف أن السفارة الصينية في أفغانستان طلبت من الجانب الأفغاني "عدم ادخار أي جهد لإنقاذ الجرحى والتحقيق بشكل معمّق في الحادثة وجلب الإرهابيين إلى العدالة واتّخاذ المزيد من الإجراءات للحفاظ على سلامة المواطنين الصينيين في أفغانستان".

وتصر حركة طالبان على أن الأوضاع الأمنية تحسّنت منذ عادت إلى السلطة في آب/اغسطس العام الماضي، لكن وقعت الكثير من الانفجارات والهجمات التي أعلن الفرع المحلي لتنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنها.

وقال وانغ إن موظفي السفارة توجهوا إلى موقع الهجوم الاثنين للمساعدة في جهود الإنقاذ والعلاج.

وأضاف أن بكين تقدّر بأن قوات الأمن الأفغانية "شاركت بشكل نشط في التعامل مع وإنقاذ المواطنين الصينيين".

لكنه ذكر المواطنين الصينيين بنصيحة وزارة الخارجية بمغادرة أفغانستان في أقرب وقت.

© 2022 AFP