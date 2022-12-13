القضاء الإيراني: سجن 400 متظاهر بسبب الاحتجاجات في طهران

صورة وزعتها الرئاسة الإيرانية للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يتحدث إلى الطلاب في جامعة طهران خلال احتفالات يوم الطالب في 7 كانون الأول/ديسمبر 2022

طهران (أ ف ب) – قال مسؤول قضائي إيراني الثلاثاء إن محاكم طهران حكمت على 400 شخص بالسجن لمدد تصل إلى 10 سنوات لمشاركتهم في احتجاجات اندلعت على خلفية وفاة مهسا أميني.

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تشهد إيران منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر احتجاجات - وصف المسؤولون معظمها بأنها "أعمال شغب" - إثر وفاة أميني بعد أن احتجزتها شرطة الأخلاق بتهمة انتهاك قواعد اللباس الصارمة في البلاد.

وقال رئيس قضاة محافظة طهران علي القاصي مهر "في جلسات الاستماع الخاصة بقضايا مثيري الشغب في محافظة طهران، حُكم على 160 شخصًا بالسجن لمدد تتراوح بين خمس وعشر سنوات، وعلى 80 شخصًا بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات و160 شخصًا لمدد تصل إلى عامين"، وفق ما نقل عنه موقع ميزان أونلاين.

قوبلت الجمهورية الإسلامية بإدانة دولية واسعة النطاق بعد إعدام رجلين خلال أسبوع على خلفية الاضطرابات. الرجلان هما مجيد رضا رهناورد ومحسن شكاري، وكلاهما يبلغ من العمر 23 عاما، وقد أعدم الأول الخميس الماضي والثاني الاثنين بعد إدانتهما بتهمة "الحرابة" بشكل خاص.

قبل تنفيذ حكمي الإعدام، قال القضاء الإيراني إنه أصدر أحكامًا بالإعدام على 11 شخصًا بسبب الاحتجاجات، لكن نشطاء يقولون إن نحو 12 آخرين يواجهون تهماً قد تؤدي إلى الحكم بالإعدام عليهم.

اعتُقل آلاف الأشخاص منذ اندلاع الاحتجاجات في 16 أيلول/سبتمبر. وقالت أعلى هيئة أمنية إيرانية في الثالث من كانون الأول/ديسمبر إن أكثر من 200 شخص قتلوا في الاضطرابات.

© 2022 AFP