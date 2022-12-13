انتخاب حليف لنتانياهو رئيسًا للكنيست

رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو (إلى اليسار) يتحدث مع حليفه أرييه درعي من حزب شاس اليهودي المتطرف في الكنيست في 13 كانون الأول/ديسمبر 2022

القدس (أ ف ب) – انتخب البرلمان الإسرائيلي رئيسًا جديدًا الثلاثاء هو حليف وثيق لرئيس الوزراء المكلف بنيامين نتانياهو سيشرف على الموافقة على التشريع الذي سيساعد على تشكيل الحكومة الجديدة.

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يحل ياريف ليفين العضو البارز في حزب الليكود اليميني بزعامة نتانياهو محل ميكي ليفي من حزب يش عتيد الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لبيد.

قد لا يبقى ليفين في منصبه لفترة طويلة إذ يتوقع خبراء سياسيون إسرائيليون أن يتولى حقيبة وزارية بارزة في ائتلاف نتانياهو الذي يُتوقع أن يكون الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.

لكن قبل أن يتم تشكيل تلك الحكومة يجب على البرلمان أن يقر قانونا يسمح لأحد أقوى حلفاء نتانياهو الزعيم اليهودي المتشدد أرييه درعي بتولي حقيبة وزارية بعدما أدين بالتهرب الضريبي في 2021.

حصل درعي الذي يرأس حزب شاس الديني المتشدد على وعد بوزارتي الداخلية والصحة في حكومة نتناياهو المقبلة.

ومن المتوقع أن يتحرك ليفين بسرعة لتمرير تشريع يتيح لدرعي شغل مناصب حكومية.

حصد تكتّل اليمين بزعامة نتانياهو مع حلفائه اليهود المتشددين واليمين المتطرف غالبية من 64 مقعدًا في الكنيست من أصل 120 إثر الانتخابات التشريعية التي جرت في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر. سمح ذلك بتكليفه بتشكيل حكومة تحظى بالأغلبية في أعقاب فترة غير مسبوقة من الجمود السياسي نظمت خلالها خمسة انتخابات في أقل من أربع سنوات.

لكن تبين أن محادثات نتانياهو الائتلافية معقدة مع مطالبة قادة اليمين المتطرف بتولي حقائب حساسة.

والاسبوع الماضي منح الرئيس الإسرائيلي اسحق هرتسوغ نتانياهو مهلة إضافية من عشرة أيام لتشكيل حكومته.

© 2022 AFP