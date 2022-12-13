فورمولا واحد: تعيين الفرنسي فريديريك فاسور مديرًا جديدًا لفيراري

© أندري ايساكوفيتش / ا ف ب/ارشيف

باريس (أ ف ب) – عُين الفرنسي فريديريك فاسور الثلاثاء مديرًا جديدًا لفريق فيراري المشارك في بطولة العالم للفورمولا واحد، في مهمة لمقارعة ريد بول والمنافسة على اللقب الموسم المقبل.

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ستكون هذه المهمة الاولى من نوعها لصاحب الـ54 عامًا مع أحد الفرق الكبرى في الفورمولا واحد.

جاء في بيان للحظيرة الايطالية "تعلن شركة فيراري اليوم أن فريد فاسور سينضم إلى سكوديريا فيراري في 9 كانون الثاني/يناير كمدير للفريق والمدير العام".

ويخلف فاسور الايطالي ماتيا بينوتو الذي استقال الشهر الفائت بعد فشل فيراري في منافسة ريد بول بعد أخطاء عديدة في المرآب والاستراتيجية، رغم البداية الواعدة للموسم وتطور السيارة الهائل هذا العام.

شغل فاسور منذ 2017 منصب الرئيس التنفيذي ومدير فريق سوبر موتورسبورت (حاليًا فريق ألفا روميو في الفورمولا واحد). وأعلن سوبر الثلاثاء تعيين مدير ماكلارين السابق الالماني أندرياس سيدل مديرًا تنفيذيًا له اعتبارًا من الشهر المقبل.

وأضاف "سنعمل مع سيدل الآن على تعيين مديرًا جديدًا للفريق وسيُعلن عن ذلك في الوقت المناسب".

قبل سوبر، كان فاسور مدير فريق رينو في عام 2016. اكتسب سمعة طيبة في رعاية المواهب الجديدة، ما ساعد بطلَي العالم في المستقبل الالماني نيكو روزبرغ والبريطاني لويس هاميلتون على الفوز بلقب فورمولا 2 عامي 2005 و2006 تواليًا.

كما لديه روابط قوية من فئات المبتدئين مع سائق فيراري الحالي شارل لوكلير من موناكو الذي حل ثانيًا في ترتيب السائقين هذا العام خلف الهولندي ماكس فيرستابن.

قال فاسور "بصفتي شخصًا لديه شغف منذ الصغر برياضة المحركات، فقد مثّل فيراري دائمًا قمة عالم السباقات بالنسبة لي".

بدأ فيراري هذا الموسم بانتصارين في السباقات الثلاثة الأولى، ولكن بعد ذلك لم يكن قادرًا على مقارعة ريد بول وفيرستابن الذي حقق لقبه الثاني تواليًا.

حقق الفريق فوزين آخرين في تموز/يوليو إلا أنه فشل في السباقات الـ11 الاخيرة.

أدت الاخطاء العديدة في المرآب والاستراتيجية إلى الحد من إمكانية لوكلير في البقاء على مقربة من فيرستابن، وحل وصيفًا على بعد 146 نقطة من الهولندي.

كما حل فيراري ثانيًا في ترتيب الصانعين بفارق 205 نقاط عن ريد بول.

كان الفنلندي كيمي رايكونن آخر من حقق لقب بطولة العالم للفورمولا واحد مع فيراري عام 2007 فيما يعود آخر لقب للصانعين الى 2008.

© 2022 AFP