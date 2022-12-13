مونديال 2022: الأرجنتيني ميسي سيعادل رقم الألماني ماتيوس بعدد المباريات

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طائرة مروحية تحمل قميصا عملاقا للنجم الارجنتيني ليونيل ميسي في مدينة روساريو في 13 كانون الاول/ديسمبر 2022

لوسيل (قطر) (أ ف ب) – سيعادل الارجنتيني ليونيل ميسي الرقم القياسي لعدد المباريات في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، وذلك بمشاركته في التشكيلة الأساسية لمواجهة نصف نهائي مونديال قطر ضد كرواتيا والتي تقام لاحقاً الثلاثاء على ملعب لوسيل.

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وسيصبح ابن الـ35 عاماً على المسافة ذاتها من الألماني لوتار ماتيوس في عدد المباريات في النهائيات والبالغ 25، وسيكون قادراً على الانفراد به إن كان بخوض مباراة المركز الثالث أو النهائي المقرر الأحد.

وخاض ماتيوس مبارياته الـ25 في نهائيات 1982 و1986 و1990 و1994 و1998.

وبمشاركته أصلاً في النهائيات القطرية، وصل ميسي الى رقم قياسي آخر متمثل بعدد كؤوس العالم التي خاضها (5)، على غرار غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي ودع البطولة من ربع النهائي، وماتيوس أيضاً.

وخاض أربعة لاعبين نهائيات كأس العالم للمرة الخامسة في مسيرتهم خلال هذه النسخة، هم المكسيكيان أندريس غواردادو والحارس غييرمو أوتشوا، ميسي ورونالدو، ليعادلوا بذلك انجاز المكسيكيين الآخرين الحارس أنتونيو كارباخال ورافايل ماركيس والحارس الإيطالي جانلويجي بوفون وماتيوس.

وبعد تسجيله أربعة أهداف في المونديال القطري، بينهما اثنان في ثمن وربع النهائي ليفك صيامه عن التهديف في الأدوار الإقصائية لأربع نسخ، رفع ميسي رصيده الى 10 أهداف في النهائيات، ليعادل الرقم القياسي الأرجنتيني المسجل باسم غابريال باتيستوتا (10 في 12 مباراة).

ويتخلف ميسي بفارق 6 أهداف عن الرقم القياسي المطلق لعدد الأهداف في النهائيات والمسجل باسم الألماني ميروسلاف كلوزه (16).

شارك ميسي والمكسيكي رافايل ماركيس في 18 مباراة كقادة، ويليهما دييغو مارادونا بـ16، فيما يحمل الإيطالي باولو مالديني الرقم القياسي لأكبر عدد دقائق لعبها في كأس العالم وهو 2217 دقيقة، بينما وصل ميسي قبل مباراة نصف النهائي الى 2104 دقيقة.

وميسي هو اللاعب الوحيد الذي قام تمريرات حاسمة في كل من النسخ الخمس التي شارك فيها، ويأتي من بعده البرازيلي بيليه والبولندي غرزيغورز لاتو ودييغو مارادونا والإنكليزي ديفيد بيكهام الذي صنعوا الأهداف في ثلاث نسخ مختلفة.

ويحمل بيليه الرقم القياسي لأكبر عدد من التمريرات الحاسمة في مراحل خروج المغلوب بست تمريرات، بينما قدم ميسي حتى الآن خمس تمريرات.

وميسي هو اللاعب الوحيد الذي سجل في كأس العالم وهو في سن المراهقة، العشرينيات من عمره والثلاثينيات، وقد حقق 15 انتصاراً في النهائيات بينما سجل ميروسلاف كلوزه 17.

- في ما يأتي لائحة اللاعبين الأكثر خوضاً للمباريات:

25- الألماني لوتار ماتيوس والأرجنتيني ليونيل ميسي

24- الألماني ميروسلاف كلوزه

23- الإيطالي باولو مالديني

22- البرتغالي كريستيانو رونالدو

21- الأرجنتيني دييغو مارادونا والبرولندي فلاديسلاف جمودا والألماني أوفه زيلر

20- البولندي غرزيغورز لاتو والأرجنتيني خافيير ماسكيرانو والألمانيان باستيان شفاينشتايغر فيليب لام والبرازيلي كافو والمكسيكي رافايل ماركيس

19- الألمان وولفغانغ أوفراث وكارل-هاينتس رومينيغيه وبرتي فوغتس وبير ميرتيساكر والبرازيلي رونالدو

© 2022 AFP