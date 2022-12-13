مونديال 2022: بودربالة لفرانس برس "المغرب يعيش أجواء خيالية"

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الدوحة (أ ف ب) – "نحن بين أفضل أربعة منتخبات في العالم، هذا رائع"، يهلل نجم المغرب السابق عزيز بودربالة لوكالة فرانس برس معبراً عن سعادته لخوض "أسود الأطلس" نصف نهائي مونديال قطر 2022 في كرة القدم الأربعاء ضد فرنسا للمرّة الأولى في التاريخ، متفوّقين على جيل 1986 الذي قاده لبلوغ ثمن النهائي.

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سؤال: كيف تعيش ملحمة المغرب؟

جواب "ما يحدث لنا استثنائي، هذا تأهل تاريخي، ليس فقط للمغرب، بل للبلاد العربية وخصوصاً القارة الإفريقية. تحدث أشياء هنا في مونديال قطر لم نشهدها سابقاً، مع تأهل المغرب إلى نصف النهائي. ولم تنته الأمور عند هذا الحد، نطمح لبلوغ النهائي. نحن بين أفضل أربعة منتخبات في العالم، هذا رائع، انه هذيان!".

س: ألا تشعر بأي ندم للتوقف عند دور الـ16 في مونديال المكسيك 1986؟

ج: "نعم، نعم (يضحك)! طرحنا دوماً هذا السؤال، فريقنا في 1986 كان بمقدوره الذهاب أبعد، لكن لسوء الحظ وقعنا على ألمانيا الغربية التي بلغت النهائي. ضد فريق آخر، وبنوعية اللاعبين التي امتلكنا وقتها، كان باستطاعتنا بلوغ ربع النهائي".

س: هل لديك أخبار من المغرب؟

ج: "ما يحصل هناك جنوني! الجميع خرج منذ ثلاث مباريات. ما حصل في مدن البلاد كافة كان خيالياً يوم السبت. ليس فقط في المغرب، انما في كافة الدول العربية. هذا رائع".

س: ما رأيك بعمل المدرب وليد الركراكي؟

ج: نجح بتوحيد الجميع. لعب على الوتر الذهني للاعبين، لانه نفس فريق وحيد خليلودجيتش (المدرب البوسني المقال قبل أشهر قليلة). غيّر الأسلوب تماماً، إلى خطة 4-1-4-1 التي تعمل بشكل جيّد حتى الآن. الفريق لم يستقبل سوى هدف وحيد وجاء عن طريق الخطأ. وفّر الركراكي الثقة، خلق الأجواء وقال لهم +تخلّوا عن عقدة القول بأننا نواجه أفضل المنتخبات العالمية، مع أفضل اللاعبين في العالم، وانهم من الفئة الأولى فيما نحن من الفئة الثالثة. أبداً، أنتم رجال مثلهم، تلعبون في أندية كبيرة مثلهم+".

س: كيف تقيّم هذا الفريق؟

ج: للمغرب أسلوب مميّز، بالمراوغات. هو الفريق الأكثر مراوغة في النهائيات. يترك الخصم يستحوذ، لكنه يخرج الكرة بتمريرات قصيرة وتغيير في طريقة اللعب. وجدت ان المغرب استخدم كثيراً اللعب العمودي. في تمريتين أو ثلاث يصلون إلى منطقة الـ16 للفريق الخصم".

س: هل تخشى الارهاق والغيابات ضد فرنسا؟

ج: "ربما من قبل، لكن بعد دخول أمثال (بدر) بانون، (أشرف) داري أو (جواد) الياميق، فقد تعاملوا بشكل جيّد مع الظروف. أعتقد ان (القائد رومان) سايس سيتواجد. (نايف) أكرد، كلا. لكن بديل (نصير) مزراوي، (يحيى) عطية الله كان من بين الأفضل ضد البرتغال على الجهة اليسرى، وهو من مرّر كرة الهدف. هذا الفريق رائع. جرى كثيراً، تعب كثيراً، مع لاعبين مصابين مثل (أشرف) حكيمي، وحتى (حكيم) زياش اللذين يزوران العيادة بعد كل مباراة، كما يعاني (سفيان) أمرابط من آلام... في كلّ مرّة نقول أنهم سينهارون. لكن لا، يلعبون دوماً بنفس الايقاع وبنفس رغبة الفوز".

س: كيف تتوقع نصف النهائي؟

ج: هي أفضل منتخب في العالم راهناً (فرنسا)، حاملة اللقب. بصراحة، اعتقد ان جميع المغاربة كانوا يتمنون ملاقاة فرنسا، لأننا نعرف جيداً الكرة الفرنسية، ونحب اللاعبين. فضّلنا فرنسا على إنكلترا، البلدان يعرفان بعضهما البعض جيداً".

مقابلة أجراها إيمانويل بارانغيه

ايبا/جأش/م م

© 2022 AFP