أن بي ايه: إطلاق اسم مايكل جوردان على جائزة أفضل لاعب في الدوري

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نيويورك (أ ف ب) – أعلنت رابطة دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين إطلاق اسم مايكل جوردان على جائزة أفضل لاعب في الموسم المنتظم التي فاز بها الاسطورة بنفسه خمس مرات مع شيكاغو بولز.

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كشفت الرابطة عن مجسّم جائزة مايكل جوردان المصمم حديثًا الثلاثاء، إلى جانب خمس جوائز أخرى أعيدت تسميتها تيمنًا بأساطير الدوري.

حقق جوردان، بطل الدوري ست مرات، جائزة أفضل لاعب في الدوري خمس مرات بالتساوي مع بيل راسل، خلال مسيرة دامت 15 عامًا، خلف كريم عبد الجبار حامل الرقم القياسي (6).

أما الجوائز الاخرى التي أعلن عنها فهي جائزة حكيم أولاجوين لأفضل لاعب مدافع، جائزة ويلت تشامبرلاين لأفضل لاعب مبتدئ، جائزة جون هافليتشيك لأفضل لاعب سادس وجائزة جورج ميكان لأكثر لاعب تطورًا.

كما أطلقت الرابطة جائزة جديدة هي للاعب الاكثر حسمًا تيمنًا بجيري ويست الذي خاض نهائي الدوري في تسع مناسبات، وهو اللاعب الوحيد الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في النهائيات من دون الفوز بلقب الدوري وذلك في عام 1969.

صُمم مجسم مايكل جوردان بموافقة أيقونة الدوري الذي طلب ألا يكون يشبهه.

يمثّل لاعب يكسر صخرة للوصول إلى كرة سلة بلورية، ويتضمن عناصر تعكس مسيرة جوردان، بما في ذلك قميصه رقم 23 وألقابه الستة في الدوري.

في السابق، تمت تسمية جائزة أفضل لاعب في الدوري تيمنًا بالمفوض السابق موريس بودولوف، الذي سيتم إرفاق اسمه الآن بكأس جديدة لتكريم الفريق الذي يحقق أفضل سِجل في الموسم المنتظم.

© 2022 AFP