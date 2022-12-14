أن بي ايه: سلتيكس يسقط ليكرز في التمديد وباكس يزيد مآسي ووريرز خارج الديار

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ليبرون جيمس (يمين) وجايسون تايتوم خلال مباراة لوس أنجليس ليكرز وبوسطن سلتيكس في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في 13 كانون الاول/ديسمبر 2022

لوس انجليس (أ ف ب) – قاد جايسون تايتوم متصدر دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين بوسطن سلتيكس للفوز في التمديد على غريمه الازلي ومضيفه لوس أنجليس ليكرز 122-118، فيما زاد ميلووكي باكس من مآسي حامل اللقب غولدن ستايت ووريرز خارج أرضه الثلاثاء.

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استعاد سلتيكس عافيته إثر هزيمتين تواليًا أمام ووريرز في سان فرانسيكسو وكليبرز في لوس أنجليس، ولكنه كافح لتفادي خسارة ثالثة تواليًا.

قال تايتوم بعد الفوز "يا إلهي، هذه مبارتنا الاخيرة (ضمن سلسلة) خارج الديار، نحن على هذا الايقاع منذ 13 يومًا، وخضنا مباراتين تواليًا...كنا بحاجة لهذا (الفوز)".

كان تايتوم أفضل مسجل في المباراة مع 44 نقطة بما فيها ثنائية أخذت المباراة الى التمديد.

أضاف جايلن براون 25 نقطة و15 متابعة لسلتيكس الذي بدا في طريقه للفوز عندما تقدم بفارق 20 نقطة منتصف الربع الثالث.

ولكن ليكرز بقيادة أنتوني ديفيس الذي سجل 37 نقطة وليبرون مع 33، انتفض وسجل 18 نقطة تواليًا من دون أي نقطة للخصم مع اقتراب الربع الثالث من نهايته، قبل ان يتقدم بفارق أربعة في بداية الربع الاخير بعد ثلاثية من جيمس.

نجح ليكرز، بطل 2020 وصاحب المركز الـ12 في المنطقة الغربية راهنًا، في التقدم بفارق 13 نقطة قبل أن يأتي الرد من سلتيكس.

في التمديد، سجل راسل ويستبروك سلتين ليمنح ليكرز التقدم بفارق أربع نقاط، ولكن بوسطن سجل في أربع مناسبات تواليًا ليتقدم في النتيجة حتى النهاية.

عزز سجله الى 22-7 في صدارة الدوري والشرقية أمام باكس الثاني الذي أسقط ووريرز 128-111.

ووريرز الذي وصل إثر فوز مقنع على أرضه ضد بوسطن، وجد نفسه مجددًا وسط المعاناة خارج ملعبه.

إذ مني بالخسارة الـ14 خارج أرضه هذا الموسم مقابل انتصارين فقط، وبسجل إجمالي 14-14 في المركز العاشر في المنطقة الغربية.

في مواجهة مشحونة بين البطلين السابقين للدوري، تحصل ووريرز على خمسة أخطاء تقنية (تيكنيل فاول).

جاءت ثلاثة منها في الربع الاول، عندما غضب ستيفن كوري لعدم احتساب خطأ عندما كان يسدد عن خط الثلاثيات، على غرار ما فعل مدربه ستيف كير.

قال كير "كنت غاضبًا أساسًا لأنه لم يحتسب لنا العديد من الاخطاء تحت السلة...ومن ثم ستيف يتعرض لضربة على رأسه خلال ثلاثية".

كان اليوناني يانيس أنتيتوكومبو أفضل مسجل في اللقاء مع 30 نقطة و12 متابعة وكوري الافضل لدى الخاسر مع 20 نقطة.

© 2022 AFP