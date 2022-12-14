السنوار يهدد بإغلاق ملف الأسرى الإسرائيليين في غياب صفقة تبادل

رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار يحيي رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل لدى وصوله الى مدينة غزة في 31 ايار/مايو 2021

غزة (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) – هدد رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار الأربعاء بإغلاق ملف الأسرى الإسرائيليين الأربعة الذين تحتجزهم حركته منذ 2014، "إذا لم يتم التوصل إلى صفقة تبادل" مع الدولة العبرية.

إعلان اقرأ المزيد

وقال السنوار في كلمة ألقاها خلال مهرجان نظمته حماس في غزة احتفالا بالذكرى الـ 35 لتأسيسها "إزاء مماطلة الاحتلال في هذا الملف نعلن أننا سنمهله وقتا محدودا لإتمام هذه الصفقة وإلا فإننا سنغلق ملف أسرى العدو الأربعة من طرف المقاومة إلى أبد الآبدين".

وأضاف "سنجد طريقة أخرى لتحرير أسرانا" من دون تقديم مزيد من التفاصيل، موضحًا أن "أدرنا جولات سرية (من المفاوضات) مؤخرًا قبل الانتخابات" الإسرائيلية التي جرت مطلع الشهر المنصرم.

وقال السنوار إن من بين مطالب حماس التي تقدمت بها إلى إسرائيل، الإفراج عن معتقلي صفقة شاليط (الجندي الإسرائيلي الذي حررته حماس في العام 2011)، والأسيرات والأطفال والمرضى والجثامين المحتجزة".

ونوّه السنوار إلى أن المقابل سيكون "تسليم الاحتلال (مواطنين إسرائيليين) هما أبراهام منغستو وهشام السيد وصندوقين أسودين إما سيحتويان على جثامين هدار وشاؤول أو أدلة حياة عنهما" في إشارة إلى الجنديين الإسرائيليين هدار غولدن وشاؤول أرون اللذين يعتقد أنهما قتلا خلال حرب العام 2014.

وأكد رئيس حركة حماس أن المفاوضات غير المباشرة حول تبادل الأسرى "انقطعت بسبب الانتخابات" الإسرائيلية.

وأضاف السنوار خلال المهرجان الذي أقيم بحضور عشرات الآلاف من عناصر وأنصار حماس وتخلله عرضا عسكري "نحن أمام مواجهة مفتوحة مع هذا العدو الذي يصر أن تكون المعركة دينية".

وأضاف موجها حديثه لإسرائيل "أسقطنا حكوماتكم ونحن قادرون على إسقاط أي حكومة لكم ولن تُعجزوا شعبنا ومقاومتنا".

وعرضت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس بندقية إسرائيلية.

وقال مسلح ملثم إن البندقية "اغتنمها مجاهدونا أثناء عملية أسر الضابط هدار غولدن" في الأول من آب/أغسطس 2014.

واستعرضت الحركة في سماء غزة عددا من الطائرات المسيرة التي تمتلكها.

وفي كلمة مسجلة نادرة قال قائد كتائب القسام محمد الضيف "نقول لعدونا أنتم اليوم أعجز وأجبن من أن تنجحوا فيما فشل فيه آباؤكم وستكون نهايتكم وزوال كيانكم".

خاضت الفصائل المسلحة في القطاع مع إسرائيل أربع حروب منذ العام 2008 وشهد آب/أغسطس الماضي آخر تصعيد دموي بين الجانبين.

وتفرض إسرائيل حصارا محكمًا على قطاع غزة الفقير والمكتظ بسكانه البالغ عددهم نحو 2,3 مليون نسمة ويعاني من بطالة تزيد عن 50 في المئة، بحسب بيانات للبنك الدولي.

© 2022 AFP