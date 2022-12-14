الصين أمام طفرة إصابات بكوفيد من "المستحيل" تعدادها

© نويل سيليس / ا ف ب

شارع في بكين في 11 كانون الأول/ديسمبر 2022

بكين (أ ف ب) – أقرّت وزارة الصحة الصينية الأربعاء بأن البلد يواجه طفرة إصابات بكوفيد-19 غير أنه بات من "المستحيل" تحديد حجمها بعدما لم تعد فحوص الكشف إلزامية في ظل التليين المفاجئ للقيود الصحية.

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وتطال هذه الموجة الجديدة من الإصابات بصورة خاصة بكين البالغ عدد سكانها 22 مليون نسمة، مع انتشار سريع للإصابات لم تشهده العاصمة منذ بدء تفشي الوباء.

وأعلنت نائبة رئيس الوزراء سون شونلان أن الحالات "تزداد بسرعة" في بكين حيث أفادت بعض الشركات عن إصابة 90% من موظفيها.

وقامت الصين الأسبوع الماضي بتليين القيود الصحية الصارمة المفروضة لمكافحة كوفيد-19 والتي كانت تهدف إلى الحد من الإصابات والوفيات.

وأعلنت بصورة خاصة نهاية الحجر الصحي التلقائي في مراكز خاصة للذين تظهر الفحوص إصابتهم ووقف حملات فحوص "بي سي آر" الواسعة النطاق والإلزامية.

ونتيجة لذلك تراجع عدد الأشخاص الذين يبادرون إلى الخضوع لفحص، ما أدى منطقيا إلى تراجع عدد الإصابات الجديدة حسابيا، ما يعطي انطباعا خاطئا بتحسن الوضع الصحي في البلد.

بكين فارغة

وأكدت وزارة الصحة أن الأرقام الرسمية لم تعد تعكس الواقع.

وأوضحت أن "معظم حاملي الفيروس من غير أن تظهر عليهم أعراض لم يعودوا يخضعون لفحوص بي سي آر، ومن المستحيل بالتالي تكوين فكرة محددة للعدد الحقيقي من الأشخاص المصابين".

امرأة تخضع لفحص لكشف الإصابة بكوفيد-19 في بكين في 11 كانون الأول/ديسمبر 2022 © نويل سيليس / ا ف ب

وبات معظم الناس يجرون الفحوص الذاتية في منازلهم، من غير أن تتمكن السلطات الصحية من إحصاء عددهم.

وإن كانت المطاعم ودور السينما والمراكز التجارية والمصارف وحتى المنتزهات عاودت فتح أبوابها تدريجيا في الأيام الأخيرة في بكين، فإن الحركة تبقى خفيفة جدا في الشوارع بالرغم من رفع القيود.

ويفضل العديد من السكان المرضى لزوم منازلهم وتلقي العلاج، فيما يخشى آخرون التقاط الفيروس إن خرجوا في درجات حرارة متدنية إلى خمس درجات تحت الصفر، كما اضطرت بعض المحلات التجارية إلى الإغلاق مجددا بسبب إصابة العديد من موظفيها بالوباء.

وأمام مستشفى بورين في بكين كان خمسون شخصا معظمهم مرضى مصابون بالحمى ينتظرون في الصف صباح الأربعاء حتى يعاينهم طبيب ويصف لهم أدوية.

وقالت امرأة خمسينية لوكالة فرانس برس "جئت لمرافقة شخص مسن من عائلتي، يعاني من الحمى منذ عشرة أيام على التوالي، جئنا إذاً لإجراء بعض الفحوص".

وأضافت "لا يأتي الناس إلى هنا" إلا في حال إصابتهم "بأعراض بالغة" وإلا يفضلون تلقي العلاج في منازلهم.

رحلات سياحية

وجمع بعض السكان في الأيام الأخيرة مخزونا كبيرا من الفحوص الذاتية والأدوية المضادة للزكام والحمى، ما أفرغ رفوف الصيدليات وتسبب ببوادر سوق سوداء على الإنترنت.

ونقلت صحيفة "بكين نيوز" الثلاثاء أن هيئة ضبط الأسواق فرضت غرامة قدرها 300 ألف يوان (41 ألف يورو) على شركة في بكين كانت تبيع فحوصا ذاتية بأسعار باهظة.

وأفاد محرك البحث الصيني "بايدو" عن زيادة في عدد عمليات البحث عن كلمة "إيبوبرافين"، وهو دواء مضاد للحمى والإنفلونزا يتكلم عنه الجميع حاليا في الصين، بنسبة 430% خلال اسبوع.

وبعد التمسك لوقت طويل بسياسة "صفر كوفيد" المتشددة، تبدو الحكومة اليوم مصممة على مواصلة فتح البلد.

وفي هذا السياق أعلنت السلطات السياحية في بكين الثلاثاء استئناف الرحلات السياحية الجماعية من وإلى العاصمة.

غير أن هذه الموجة من الإصابات التي يتوقع أن تتخطى العاصمة لتصل إلى مناطق أخرى من الصين، قد يكون وقعها شديدا على نظام الاستشفاء وخصوصا في المناطق الأقل تطورا.

وتتركز المخاوف أيضا على المسنين الذين لم يتلق الملايين منهم اللقاح ضد كوفيد-19 كاملاً سواء بسبب خيار شخصي أو لاستحالة الذهاب إلى مركز تلقيح.

© 2022 AFP