عملية انقاذ جارية لقارب يقل لاجئين في قناة المانش

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قريق من المؤسسة الملكية الوطنية لقوارب النجاة اثر انقاذ مهاجرين في شاطئ دانجينيس جنوب شرق انكلترا بتاريخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

لندن (أ ف ب) – تجري عملية إنقاذ في قناة المانش الأربعاء تتعلق بـ"حادثة" تعرض لها "قارب صغير"، وهو مصطلح يستخدم عادة للإشارة إلى القوارب المتهالكة التي تقل مهاجرين إلى المملكة المتحدة، بحسب خفر السواحل.

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واشار خفر السواحل إلى أن عناصرها "ينسقون حاليا لعملية بحث وإنقاذ استجابة لحادثة تتعلق بقارب صغير قبالة كينت" (جنوب شرق إنكلترا).

وتم تخصيص زوارق وفرق إنقاذ من عدة مدن في جنوب شرق إنكلترا ومروحيتين بريطانيتين و "مروحية من البحرية الفرنسية".

ومن الجانب الفرنسي، ذكرت الإدارة البحرية للقناة وبحر الشمال أن دوريات من البحرية الوطنية جاءت أيضًا كتعزيزات.

وأضاف خفر السواحل أن "سفينة صيد موجودة في المكان تساعد أيضا في عملية الإنقاذ".

منذ بداية العام، قام حوالى 45 ألف شخص بعبور هذه القناة، مقارنة بنحو 30 ألف في العام الماضي.

© 2022 AFP