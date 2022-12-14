"يونايتد إيرلاينز" تبرم عقداً ضخماً مع بوينغ لشراء طائرات 787

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خط إنتاج لطائرة بوينغ 787 في مصنع نورث تشارلستون في 13 كانون الاول/ديسمبر 2022 في ولاية كارولينا الجنوبية.

تشارلستون، كارولاينا الجنوبية (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – أعلنت شركة "يونايتد إيرلاينز" الثلاثاء أنّها أبرمت عقداً مع مجموعة "بوينغ" لشراء 100 طائرة 787 عريضة البدن، مع خيار لـ100 طائرة أخرى من الطراز نفسه، في أضخم طلبية تتقدّم بها شركة طيران أميركية لشراء هذه الفئة من الطائرات.

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و787 طائرة للمسافات الطويلة واجهت في الآونة الأخيرة مشكلات تصنيعية كبيرة.

وستتسلّم "يونايتد إيرلاينز" هذه الطائرات بين عامي 2024 و2032.

وستتيح هذه الطلبية الجديدة ليونايتد إيرلاينز أن تستبدل تدريجياً أسطولها من طائرات بوينغ 767 القديمة وبعض طائرات بوينغ 777، مما سيسمح لها بخفض انبعاثات الكربون لكلّ مقعد بنسبة 25%.

وقال رئيس "يونايتد" سكوت كيربي للصحافيين إنّ هذه الصفقة "تمثّل خطوة جديدة" نحو تموضع يونايتد كشركة دولية كبرى".

وفي غمرة جائحة كوفيد وانهيار الحركة الجوية بسبب إجراءات الحجر الصحّي والإغلاقات المتكررة ، قرّرت "يونايتد إيرلاينز" المضيّ قدماً.

ورراهنت الشركة على انتعاش قوي في حركة النقل الجوي فقدّمت في صيف 2021 طلباً ضخماً لشراء طائرات متوسطة المدى، مع 200 طائرة بوينغ 737 ماكس و 70 إيرباص إيه 321 نيو.

كذلك فإنّ "يونايتد إيرلاينز" عوّلت على استئناف حركة النقل الجوي للركاب بكثافة حالما نرفع القيود الصحية، فوسّعت شبكة رحلاتها بشكل كبير خارج الولايات المتحدة، إذ أضافت خلال عامين 13 وجهة و40 خطاً جديداً.

© 2022 AFP