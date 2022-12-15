إيفا كايلي تواجه جبهة قضائية جديدة في ملف الفساد

بروكسل (أ ف ب) – زادت المتاعب القضائية التي تواجهها النائبة اليونانية في البرلمان الأوروبي الموقوفة في إطار قضية فساد على ارتباط بقطر الخميس مع ورود اسمها في قضية أخرى مرتبطة بشبهات احتيال.

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وقد أقيلت النائبة الاشتراكية البالغة 44 عاما من منصب نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي وهي موقوفة الان في بلجيكا في إطار "ملف فساد وغسل أموال ومنظمة إجرامية" داخل المؤسسة الأوروبية.

وأثارت القضية صدمة مدوية في بروكسل وستراسبورغ ما دفع رئيسة البرلمان الأوروبي روبيرتا ميتسولا إلى الإعلان عن "إصلاحات واسعة" في العام 2023.

وتخضع كايلي أيضا لتحقيق تمهيدي تجريه النيابة العامة المالية في أثينا بشبهتي "الفساد" و"غسل المال"، بالتعاون مع القضاء البلجيكي على ما أفاد مصدر قضائي يوناني الخميس.

لكن على جبهة أخرى طالبت النيابة العامة الأوروبية رفع الحصانة البرلمانية عن كايلي وعن نائبة أوروبية يونانية أخرى ماريا سبيراكي في قضية "شبهات احتيال" في دفع أجور معاونين برلمانيين.

وبرزت هذه الشبهات إثر تقرير للمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال.

وقالت ماريا سبيراكي النائبة الأوروبية عن اليمين الأوروبي "أرحب برفع حصانتي لأثبت أن أي يورو لم يصرف بطريقة خلافية" مؤكدة "لا علاقة لي ب+قطرغيت+".

"علاقات خطرة"

وأوقف أيضا شريك حياة كايلي الإيطالي فرانسيسكو جورجي في إطار التحقيق حول الفساد الذي باشرته سلطات بروكسل، فضلا عن النائب الأوروبي السابق بيير-انطونيو بانزيري.

ويتوقع الإفراج عن رجل ثالث نيكولو فيغا-تالمانكا المسؤول في منظمة "نو بيس ويذاوت جاستيس" غير الحكومية على أن يضع سوارا الكترونيا.

أما الأمين العام للاتحاد النقابي الدولي لوكا فيزينتيني الذي أمضى 48 ساعة في الحبس على ذمة التحقيق وأفرج عنه الأحد، فقد تنحى موقتا عن منصبه بانتظار اجتماع للمجلس العام للاتحاد الأسبوع المقبل على ما أفادت المنظمة النقابية.

خلال القمة الأوروبية في بروكسل، قالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا "أنا بصدد إعداد حزمة من الإصلاحات ستكون جاهزة في مطلع العام المقبل"، متطرقة خصوصا إلى تعزيز حماية المبلّغين عن مخالفات وحظر مجموعات الصداقة مع بلدان أخرى.

وتحدّثت في مؤتمر صحافي عن "ثغرات يجب سدّها في ما يتعلّق مثلا بأنشطة أعضاء سابقين في البرلمان الأوروبي" مشيرة أيضا إلى تعديلات على صعيد سجل الشفافية والأشخاص المسموح لهم دخول البرلمان الأوروبي".

وأقر النواب الأوروبيون المجتمعون في دورة عامة الخميس في ستراسبورغ بشبه اجماع نصا يطلبون فيه "تعليقا فوريا لأذونات الدخول المعطاة لممثلين عن مصالح قطرية" بانتظار نتيجة التحقيقات القضائية. ويعود هذا القرار لميتسولا.

وسبق للمسؤولة المالطية أن اوضحت أن تصريح منظمة "نو بيس ويذاوت حاستيس" علق فعلا.

وأعرب النواب الأوروبيون عن "صدمتهم" لأفعال الفساد وغسل الأموال المشتبه فيها، وقرروا تعليق "كل الأعمال حول الملفات التشريعية المتعلقة بقطر" ولا سيما تلك التي تتعلق بتحرير تأشيرات الدخول لقطر والكويت واتفاق حول الطيران.

وتعهد النواب "تشكيل لجنة تحقيق (..) حول حالات الفساد وتجاوزات دولة ما" للتأثير على عمل البرلمان الأوروبي، بعد انتهاء التحقيق القضائي.

وقالت النائبة الفرنسية مانون أوبري (اليسار الراديكالي" حان الوقت للتقدم على صعيد مسائل الشفافية والأخلاق" مؤكدة أنها لطالما "نددت دونما هوادة بالعلاقات الخطرة بين النواب وأعضاء مجموعات الضغط التي تضعف ثقة المواطنين".

وردا على سؤال، أكدت ميتسولا خلال المؤتمر الصحافي أنها رفضت دعوة من قطر لحضور كأس العالم لكرة القدم. وأوضحت "رفضت لأن لدي مخاوف حيال هذا البلد".

وأضافت انها عقدت لقاءين مع ممثلين عن الحكومة القطرية في بروكسل" وأنها "رفضت" طلبا من هذا البلد لتولي الكلام أمام البرلمان الأوروبي.

ونفت الدوحة أن تكون ضالعة في محاولات فساد.

© 2022 AFP