دوري "أن بي ايه": خسارة ووريرز أمام بايسرز واصابة كوري

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تعرّض النجم ستيفن كوري لاصابة في الكتف خلال المباراة امام إنديانا بايسرز في 14 كانون الاول/ديسمبر 2022 في إنديانابوليس ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين

واشنطن (أ ف ب) – تعرّض النجم ستيفن كوري لاصابة في الكتف الأيسر في أواخر الربع الثالث من خسارة فريقه غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب أمام إنديانا بايسرز 119-125، الأربعاء ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

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كوري، الذي تُوج بجائزة افضل لاعب في نهائي الموسم الماضي، تعرّض للاصابة بينما كان يحاول سرقة الكرة من لاعب انديانا جايلن سميث اثناء اختراق الاخير نحو السلة.

وبدا كوري (34 عامًا) متألما قبل ان يغادر المباراة ويتوجه نحو غرفة الملابس.

وكشف مدرب ووريرز ستيف كير انّ هدّافه المتألق سيخضع لصور اشعة الخميس لتحديد حجم الاصابة.

وانهى كوري اللقاء بـ 38 نقطة مع سبع تمريرات حاسمة وسبع متابعات. لكن بايسرز تمكن من حسم اللقاء بفضل تألق تايريز هاليبورتون بـ 29 نقطة واضاف الكندي بينيديكت ماثورين 24 نقطة.

وبات في رصيد غولدن ستايت، الباحث عن لقبه الخامس في تسعة مواسم، 14 انتصارا و15 هزيمة في رصيده، مع سجل سيئ خارج الديار بانتصارين و12 هزيمة.

من ناحية أخرى، تعملق لاعب الارتكاز الصربي نيكولا يوكيتش مع 43 نقطة ليقود دنفر ناغتس للفوز على ضيفه واشنطن ويزاردز 141-128.

وأضاف النجم الصربي 14 متابعة وثماني تمريرات حاسمة واربع سرقات للكرة ليهدي فريقه الفوز حيث بات في رصيد ناغتس 17 فوزا و10 هزائم متخلفا بمباراة واحدة عن نيو اورليانز بيليكانز وممفيس غريزليز اللذين يتشاركان صدارة ترتيب المنطقة الغربية.

وسجّل تايلر هيرو 35 نقطة من بينها سلة الفوز قبل 4.9 ثانية ليمنح ميامي هيت الفوز على اوكلاهوما سيتي 110-108.

وبرز داميان ليلارد بـ 38 نقطة ليقود بورتلاند ترايل بلايزرز للفوز على سان انتونيو سبيرز 128-112، فيما سجّل دونوفان ميتشل 34 نقطة ليحقق كليفلاند كافالييرز الفوز على دالاس مافريكس في عقر داره 105-90.

وفي نتائج اخرى، فاز لوس انجليس كليبرز على مينيسوتا تمبروولفز 99-88، مع ثلاثية مزدوجة "تريبل دابل" لبول جورج من جانب الفريق الفائز.

وفاز نيويورك نيكس على شيكاغو بولز 128-120 بعد وقت اضافي، وساكرامنتو كينغز على تورونتو رابتورز 124-123، وديترويت بيستونز على تشارلوت هورنتس 141-134، واورلاندو ماجيك على اتلانتا هوكس 135-124.

© 2022 AFP