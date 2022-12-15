مضرب: اطلاق سراح بوريس بيكر من سجنه البريطاني وسيتم ترحيله (وسائل اعلام)

© ادريان دينيس / ا ف ب/ا ف ب

لندن (أ ف ب) – قالت وسائل إعلام بريطانية، الخميس، إن نجم كرة المضرب السابق الألماني بوريس بيكر أطلق سراحه من السجن بعد أن أمضى عقوبة تتعلق بإفلاسه عام 2017.

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وكشفت وكالة "بريس أسوسيشين" إن الفائز بالبطولات الأربع الكبرى ست مرات سيتم ترحيله الآن من المملكة المتحدة، عقب تقارير مشابهة في الصحافة الالمانية.

سُجن بيكر لمدة عامين ونصف في نيسان/أبريل بتهمة انتهاك قواعد الإفلاس من خلال إخفاء 2.5 مليون جنيه إسترليني (3.1 مليون دولار) من الأصول والقروض لتجنب سداد الديون.

كان قد أُعلن إفلاسه في حزيران/يونيو 2017، حيث كان مدينًا لدائنين بمبلغ 50 مليون جنيه إسترليني على قرض غير مدفوع بأكثر من 3 ملايين جنيه إسترليني على ممتلكاته في جزيرة مايوركا الإسبانية.

وقال قاضٍ في محكمة ساوثوارك كراون في جنوب لندن لبيكر، الذي يعيش في المملكة المتحدة منذ عام 2012، إنه سيقضي نصف عقوبته في السجن.

وأشارت وكالة الانباء دون كشف المصدر، الى إنه تم الإفراج عنه صباح الخميس ومن المقرر الآن ترحيله.

ورُشح بيكر للخروج من السجن لأنه ليس مواطنًا بريطانيًا وحُكم عليه بالسجن لأكثر من 12 شهرًا.

وقالت صحيفة "ذا صن" الثلاثاء إن والدة بيكر، إلفيرا، 87 عاماً، أخبرت صديقة لها أن إطلاق سراح ابنها من السجن كان "أفضل هدية عيد ميلاد أتمنى أن أحصل عليها".

ونقل عنها قولها "لا أطيق الانتظار حتى أحمل ابني الحبيب بين ذراعي".

وكان بيكر، الفائز بـ49 لقبا خلال مسيرته الممتدة من 1984 حتى 1999، مدربًا للنجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي أحرز بقيادة الألماني ستة من ألقابه الـ12 في البطولات الكبرى خلال الأعوام الثلاثة التي أمضاها معه.

© 2022 AFP