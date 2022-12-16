أن بي ايه: كوري يعاني من خلع جزئي في كتفه وموعد عودته غير محدد

سان فرانسيسكو (أ ف ب) – يعاني نجم غولدن ستايت ووريرز ستيفن كوري من خلع جزئي في كتفه الأيسر، وما من موعد محدد لعودته الى صفوف حامل لقب دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

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أعلن ووريرز مساء الخميس أن كوري خضع لفحص التصوير بالرنين المغناطيسي في فيلادلفيا - حيث يلعب الفريق الجمعة - وكشف مدى الضرر الذي تعرض له خلال خسارة الأربعاء 125-119 في إنديانا.

وقال بطل الدوري في بيان "أكد التصوير بالرنين المغناطيسي أن كوري يعاني من خلع في الكتف الأيسر. سيتم وضع جدول زمني لعودته في الايام المقبلة".

تعرض كوري، أفضل لاعب في نهائيات الموسم الماضي، للإصابة قبل 2:04 دقيقتين من نهاية الربع الثالث عندما حاول سرقة الكرة من جايلن سميث.

أمسك بطل الدوري أربع مرات بكتفه قبل أن يغادر بعد لحظات إلى غرفة خلع الملابس.

ذكرت شبكة "اي أس بي أن" نقلاً عن مصادر لم تذكرها، الخميس، أن كوري سيغيب "بضعة أسابيع" بسبب الإصابة.

على الرغم من مغادرته مبكرًا، أنهى كوري المباراة كأفضل مسجل مع 38 نقطة و7 تمريرات حاسمة و7 متابعات ضد بايسرز. سجل 27 نقطة في أول ربعين، نصف نقاط ووريرز في الشوط الاول الذي تأخروا مع نهايته 74-54، وكانت هذه المباراة رقم 250 في مسيرته يسجل فيها أقله 30 نقطة.

يعاني ووريرز هذا الموسم، إذ يحتل المركز العاشر في المنطقة الغربية بسِجِل سلبي 14-15.

يحقق كوري معدل 30 نقطة هذا الموسم ويسدد بنسبة نجاح 50%، ومعدل 6.8 تمريرات حاسمة و6.6 متابعات في المباراة الواحدة.

خسارة كوري لفترة من الوقت قد تشكل ضربة لفريق المدرب ستيف كير الذي قال "ربما سيكون الأمر أصعب إذا غاب ستيف لفترة... لكن عليك فقط المثابرة، ومواصلة اللعب ومواصلة القتال".

© 2022 AFP