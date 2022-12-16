أن بي ايه: ممفيس يسقط باكس ويتصدر الغربية تزامنًا مع خسارة بيليكانز

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سجل تايلر هيرو 41 نقطة، الاعلى في مسيرته، بما فيها 10 ثلاثيات، ليقود ميامي هيت للفوز 111-108 على هيوستن روكتس في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في 15 كانون الاول/ديسمبر 2022

لوس انجليس (أ ف ب) – حقق جا مورنت تريبل دابل ليقود ممفيس غريزليز للفوز على ضيفه ميلووكي باكس 142-101 ويصعد الى صدارة المنطقة الغربية في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين الخميس، على حساب نيو أورليانز بيليكانز الذي سقط في الامسية ذاتها أمام مضيفه يوتا جاز 132-129 بعد التمديد.

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سجل مورانت 25 نقطة مع 10 متابعات و10 تمريرات حاسمة ليقود ممفيس الى الفوز السابع تواليًا على حساب بطل العام 2021.

وهذه تريبل دابل الثالثة هذا الموسم لمورانت والسابعة في مسيرته ليعزز ممفيس سجله الى 19-9 مقابل 18-10 لبيليكانز.

وعند سؤاله إذا قدم غريزليز أفضل أداء له هذا الموسم قال مورانت "من دون أدنى شك".

في سولت لايك سيتي، سجل جوردان كلاركسون 39 نقطة وأضاف الفنلندني لوري ماركانن 31 ليقودا جاز لفوز مثير على بيليكانز 132-129 في التمديد ليتراجع الاخير الى وصافة الغربية.

كان زيون وليامسون أفضل مسجل في بيليكانز مع 32 نقطة و8 متابعات و8 تمريرات حاسمة.

في هيوستن، سجل تايلر هيرو 41 نقطة، الاعلى في مسيرته، بما فيها 10 ثلاثيات، الاعلى أيضًا له في مشواره في الدوري، وست متابعات ليقود ميامي هيت للفوز 111-108 على روكتس.

أصبح ابن الـ22 عامًا أصغر لاعب في تاريخ الدوري يسجل 40 نقطة، 10 ثلاثيات و5 متابعات في مباراة واحدة.

© 2022 AFP