مونديال الأندية: المغرب يستضيف نسخة 2022 في شباط/فبراير 2023 (إنفانتينو)

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السويسري جاني إنفانتينو رئيس فيفا في مؤتمر صحافي في 16 كانون الاول/ديسمبر 2022

الدوحة (أ ف ب) – سيستضيف المغرب مونديال الأندية في كرة القدم بين 1 و11 شباط/فبراير 2023، بحسب ما كشف رئيس الاتحاد الدولي (فيفا) السويسري جاني إنفانتينو الجمعة في مؤتمر صحافي.

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وقال إنفانتينو "سيستضيف المغرب مونديال الأندية بين 1 و11 شباط/فبراير 2023".

وستقام البطولة بالنظام الاعتيادي بمشاركة ستة أندية وممثل عن الدولة المضيفة، علماً ان المتأهلين حتى الآن بعد تتويجهم ببطولاتهم القارية هم فلامنغو البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس، ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا، الوداد البيضاوي بطل إفريقيا، سياتل ساوندرز الأميركي بطل كونكاكاف وأوكلاند سيتي بطل أوقيانيا.

وستكون المرة الثالثة يستضيف فيها المغرب مونديال الاندية بعد 2013 و2014، علماً ان النسخة الاخيرة استضافتها الإمارات العربية المتحدة وتوج فيها تشلسي الإنكليزي.

وكشف إنفانتينو عن مصادقة مجلس فيفا على إقامة نسخة 2025 من مونديال الأندية بمشاركة 32 نادياً "النسخة الاولى ستكون في صيف 2025 وستكون أفضل الأندية في العالم مدعوة للمشاركة فيها، فيما ستناقش التفاصيل لاحقاً بالتفاوض مع اصاحب المصلحة. ستكون فعلياً بمثابة كأس العالم".

وكانت نسخة 2021 متوقعة في الصين بمشاركة 24 نادياً، لكن جائحة كورونا اجبرت الاتحاد الدولي للعودة إلى النظام القديم.

© 2022 AFP