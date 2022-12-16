مونديال 2022: القطري عبد الرحمن الجاسم حكما ً لمباراة المغرب وكرواتيا

© جويل صمد / ا ف ب

الدوحة (أ ف ب) – سيقود الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم مباراة تحديد المركز الثالث بين المغرب وكرواتيا السبت على استاد خليفة الدولي في مونديال قطر 2022 في كرة القدم، بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي (فيفا).

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وكان الجاسم (35 عاماً) قد أشرف على مباراة الولايات المتحدة مع ويلز (1-1)، في اليوم الثاني من النهائيات المقامة في بلاده للمرة الأولى.

كما سبق للجاسم أن أشرف على نهائي كأس العالم للأندية بين ليفربول الإنكليزي وفلامنغو البرازيلي في كانون الأول/ديسمبر 2019.

وسيعاون الجاسم مواطناه طالب المرّي وسعود أحمد.

وشارك الجاسم الذي حصل على الشارة الدولية في 2013 في كأس العالم تحت 20 عاماً عام 2017، وعُيّن كحكم فيديو مساعد في نسخة مونديال كأس العالم 2018 روسيا.

وكان المغرب خسر نصف النهائي أمام فرنسا 0-2 وكرواتيا أمام الأرجنتين 0-3. ويأمل المغرب في تعزيز أفضل مشوار إفريقي في تاريخ البطولة باحرازه المركز الثالث، فيما حلت كرواتيا ثالثة في 1998 ووصيفة في 2018.

ويبقى أفضل ظهور مونديالي للحكام العرب على الإطلاق، عندما قاد المغربي الراحل سعيد بلقولة نهائي مونديال فرنسا 1998، وهو لا يزال الحكم العربي والإفريقي الوحيد الذي حقق هذا الإنجاز. ومعه أيضاً برز الحكم الإماراتي علي بوجسيم الذي أدار مباراة المركز الثالث في الولايات المتحدة 1994 بين السويد وبلغاريا، ومباراة الافتتاح في مونديال 2002 بين فرنسا والسنغال.

© 2022 AFP