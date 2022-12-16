مونديال 2022: اللاعب السابق مارتشينياك حكماً لنهائي الأرجنتين وفرنسا

الحكم البولندي سيمون مارتشينياك في حديث مع الأرجنتيني رودريغو دي بول في ثمن نهائي مونديال 2022 ضد أستراليا

الدوحة (أ ف ب) – سيقود البولندي سيمون مارتشينياك، المنتقل من ممارسة اللعبة إلى التحكيم، المباراة النهائية لكأس العالم 2022 في قطر الأحد بين فرنسا حاملة اللقب والارجنتين، وفق ما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الخميس.

إعلان اقرأ المزيد

سبق أن قاد مارتشينياك (41 عامًا) مباراة لكل منتخب في قطر: فوز الأرجنتين 2-1 على أستراليا في الدور ثمن النهائي وانتصار فرنسا بالنتيجة ذاتها على الدنمارك في دور المجموعات.

ويشرف البولندي على مباريات في دوري أبطال أوروبا بانتظام منذ بداياته في البطولة القارية عام 2012، وقاد مباريات في مونديال 2018.

قبل مونديال قطر، سبق أن قاد مباراة لفرنسا ضد السويد (فوز 1-0) ضمن منافسات دور المجموعات لدوري الامم الاوروبية في 2020.

يوم الأحد على ملعب لوسيل، سيساعده مواطناه بافل سوكولنيك وتوماش ليستكييفيتش، وهو ثلاثي أدار مباريات في كأس العالم 2018 وكأس أوروبا 2016.

قال مارتشينياك الذي استهل مشواره التحكيمي في 2011 "أنا فخور جداً بنفسي وبفريقي".

أضاف "بصراحة، أن تحكّم نهائي كأس العالم لكرة القدم أمر لا يُصدّق. فريقي رائع، نعمل سوياً منذ فترة طويلة جداً: نفوز سوياً ونخسر سوياً في بعض الأحيان".

ويشكل تعيين مارتشينياك انعطافة كبيرة في مسيرة البولندي، بعد معاناته أخيراً من مشكلات صحية "كان آخر عام ونصف صعباً جداً علي. عانيت من عدم انتظام في دقات القلب. كان الأمر صعباً في البداية علي، وتعيّن علي التوقف عن التحكيم. غبت عن كأس أوروبا، وهذا أمر كارثي بالنسبة لحكم في عز عطائه. وحدنا أنا وفريقي نعرف مدى صعوبة هذا الأمر علي. الآن تبتسم لي الحياة مجدداً ولا يسعني التوقف عن الابتسامة لأنه شعور رائع".

الحكم الذي شارك في كأس العرب في قطر وأشرف على نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الأخير بين ليفربول الإنكليزي وفياريال الإسباني، روى بداياته عندما كان لاعباً في بلدته فيسلا بلوك وقرر الانتقال الى التحكيم بعد محادثة مع حكم قام بطرده "تحدثنا بعد المباراة وقال لي جملة هامة: إذا كنت تعتقد ان هذا العمل سهل، حاول بنفسك. سترى. قلت لنفسي +لم لا؟+ ذهبت فوراً لتلقي الدروس وبدأت التحكيم. أنا ممتن له، لأنه لولا تلك البطاقة الحمراء، لم أكن لأصبح حكماً في حياتي".

© 2022 AFP