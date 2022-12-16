مونديال 2022: مشجعو الأرجنتين يحتجون للمطالبة بتذاكر للنهائي

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تسعى الارجنتين للقبها الثالث في التاريخ والاول منذ 1986

الدوحة (أ ف ب) – نظم مشجعو المنتخب الأرجنتيني الجمعة لليوم الثاني تواليًا احتجاجًا خارج أحد فنادق الدوحة، لمطالبة اتحاد بلادهم لكرة القدم بالحصول على تذاكر لنهائي مونديال قطر ضد فرنسا الاحد.

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مع ارتفاع الاثارة قبل الموقعة ضد حاملة اللقب الاحد على استاد لوسيل، قال المشجعون إن أرخص تذكرة رسمية تباع في السوق السوداء بأكثر من 4000 دولار.

تجمّع عشرات المشجعين خارج فندق الدوحة حيث مقر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.

مساء الخميس، حصلت محادثات مشحونة مع المسؤولين خارج الفندق وحمل بعض المشجعين لافتات كتب عليها "أفا (الاتحاد الارجنتيني لكرة القدم) أعطنا تذاكر"، قبل أن يوافق الاتحاد أخيرًا على لقاء مع وفد من ثلاثة مشجعين.

تم تخصيص تذاكر إضافية لكل دولة تأهلت الى الدور ربع النهائي.

ولكن مع استمرار وصول المزيد من المشجعين من الأرجنتين وفرنسا للمباراة النهائية، لم يتم الإعلان عما إذا سيتم توفير المزيد من التذاكر.

يستوعب ملعب لوسيل الأيقوني حوالي 88900 شخص ولكن يُقال إن أكثر من 30000 أرجنتيني موجودون في قطر. اقترض الكثيرون منهم المال لمشاهدة آخر محاولة لليونيل ميسي نحو الفوز بلقب كأس العالم.

تُجرى مفاوضات بشأن التذاكر مع العديد من المجموعات على تطبيق واتساب.

أظهر بعض المشجعين الأرجنتينيين رسائل لوكالة فرانس برس يطلب فيها البائعون أكثر من 4000 دولار لتذاكر النهائي علمًا أن القيمة المطبوعة عليها تساوي 750 دولارًا.

ويتم بيع أغلى التذاكر التي يقول الاتحاد الدولي فيفا إنها تبلغ 5850 دولارا، مقابل أكثر من 14 ألف دولار.

قال روبرتو باسكور (53 عامًا) المتواجد في قطر منذ بداية البطولة، إنه اشترى تذاكر لكل مباراة للأرجنتين من مصادر غير رسمية "كل من كان يبيع خارج الملعب لديه ما لا يقل عن 15 الى 20 تذكرة".

وقالت سينتيا ايشانيس (51 عامًا) إن المحتجين أرادوا الحصول على التذاكر بالسعر الرسمي "ما يحدث هو أن سعر التذكرة في إعادة البيع يبلغ حوالي 5000 دولار، وهو مبلغ كبير لنا نحن المتواجدون هنا منذ البداية ودفعنا ثمن العديد من التذاكر".

وأضافت "لا نريد مشاكل. ما نريده كأرجنتينيين هو أن نحظى بفرصة تشجيع الأرجنتين مرة أخرى".

ولم يعلق الاتحاد الأرجنتيني على توافر التذاكر.

© 2022 AFP