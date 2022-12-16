"يونيليفر" تنهي نزاعها مع "بن إند جيريز" بشأن بيع مثلجات في المستوطنات الإسرائيلية

© جاك غويز / ا ف ب/ارشيف

لندن (أ ف ب) – أعلنت شركة يونيليفر العملاقة للمنتجات الغذائية والصحية أن نزاعها مع فرعها "بن إند جيريز" بشأن بيع مثلجاتها في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، تم حله.

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وقالت "يونيليفر" في بيان في وقت متأخر الخميس إن "الخلاف مع مجلس إدارة بن إند جيريز المستقل تم حله"، من دون إضافة أي تفاصيل.

وأوضحت متحدثة باسم شركة يونيليفر في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس الجمعة أن "شروط الاتفاق سرية".

وأعلنت مجموعة "بن إند جيريز" الأميركية في تموز/يوليو 2021 أن بيع المثلجات في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين "لا يتوافق" مع "قيمها".

وأشاد الفلسطينيون بالقرار واعتبروه انتصارًا لحملة المقاطعة الدولية للدولة العبرية.

وبعد نحو عام، أعلنت "يونيليفر" أنها تنازلت عن "مصالحها التجارية في إسرائيل لأفي زينغر" صاحب رخصة العلامة التجارية في الدولة العربية الذي خالف توجيهات الشركة الأم عبر مواصلة توزيع مثلجات "بن إند جيريز" التي ينتجها في مصنعه في إحدى ضواحي تل أبيب، في المستوطنات.

وقامت "بن إند جيريز" بخطوة غير عادية تمثلت في رفع دعوى قضائية ضد شركتها الأم "يونيليفر" لمنع بيع مصالحها التجارية، لكن طلبها رفضه قاض في نيويورك الصيف الماضي.

واتصلت فرانس برس ب"بن إند جيريز" لكن الشركة لم ترد على الفور الجمعة.

و تأسست "بن إند جيريز" في 1978. وهي شركة تؤكد التزامها حماية البيئة واحترام حقوق الإنسان أو في قضايا عدم المساواة.

وعندما استحوذت عليها "يونيليفر" في العام 2000 ، احتفظت صراحة بحقها في حماية "نزاهتها" مع مجلس إدارة مستقل.

© 2022 AFP