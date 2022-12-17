توقيف محامي صحافيتين إيرانيتين قامتا بتغطية وفاة مهسا أميني

© عطا كيناري / ا ف ب/ارشيف

إيرانية تمر أمام رسم مندد بالولايات المتحدة على جدار السفارة الأميركية السابقة في طهران في 12 آذار/مارس 2022

طهران (أ ف ب) – أوقف محامي صحافيتين إيرانيتين مسجونتين لمساهمتها في في نشر خبر وفاة الشابة مهسا اميني بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد على ما ذكرت وسيلة إعلام إصلاحية السبت.

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وجاء في صحيفة "هم ميهن"، "أوقف محمد علي كامفيروزي محامي ناشطين وصحافيين عدة، الأربعاء".

تشهد إيران موجهة احتجاجات منذ وفاة مهسا اميني (22 عاما) في 16 أيلول/سبتمبر الماضي بعد توقيفها في طهران من جانب شرطة الأخلاق للاشتباه بعدم احترامها لقواعد اللباس الصارمة في إيران.

وكامفيروزي هو محامي إلهه محمدي (35 عاما) المراسلة في "هم ميهن" ونيلوفر حامدي (30 عاما) المصورة في صحيفة "شرق" الموقوفتين منذ أيلول/سبتمبر.

ووجه القضاء الإيراني إلى الصحافيتين في تشرين الثاني/نوفمبر تهمتي "الدعاية ضد النظام (السياسي للجمهورية الإسلامية)" و"التآمر للعمل ضد الأمن القومي".

وقال محمد علي باقر بور محامي كامفيروزي لصحيفة "هم ميهن"، إن موكله "لم يتلق أي استدعاء وهو معتقل من دون أي مسوغ قانوني ويبقى سبب توقيفه مجهولا".

انتقد أكثر من 300 صحافي ومصور صحافي إيراني نهاية تشرين الأول/أكتوبر في رسالة مفتوحة السلطات "لتوقيفها زملاء وحرمانهم من حقوقهم" ولاسيما "الحصول على محامين".

والخميس أعلن محمد كامفيروزي شقيق المحامي أن السلطة القضائية باتت "مسؤولة عن حياته وصحته".

وذكرت "هم ميهن" أن "25 محاميا" إيرانيا "موقوفون في البلاد" منذ بدء التظاهرات.

© 2022 AFP