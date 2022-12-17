دوري "ان بي ايه": إرينغ يقود نتس لفوز في الثانية الاخيرة على رابتورز

© مارك بلينش / غيتي/غيتي عبر ا ف ب

لوس انجليس (أ ف ب) – سجّل النجم كايري إرفينغ ثلاثية قاتلة في الثانية الاخيرة ليمنح فريقه بروكلين نتس فوزه الخامس تواليًا في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين الجمعة على حساب تورونتو رابتورز 119-116.

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وقاد إرفينغ فريقه بتسجيله 32 نقطة، واضاف كيفن دورانت 28 نقطة لينتزع بروكلين فوزه التاسع في عشر مباريات.

وتأخر بروكلين في احدى فترات النصف الاول بفارق 18 نقطة، لكنه حقّق عودة قوية ليصبح على بعد مباراة واحدة من كليفلاند كافالييرز ثالث المنطقة الشرقية.

وكان فريد فانفليت افضل مسجل لرابتورز بـ 39 نقطة.

ومن ناحية اخرى، فاز فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز على غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب والمنقوص بنتيجة 118-106.

وسجّل الكاميروني جويل امبيد 34 نقطة مع 13 متابعة واضاف جيمس هاردن 27 نقطة وتسع تمريرات حاسمة لمصلحة سيكسرز الذي افتقد ايضا لتوبياس هاريس المصاب.

وغاب عن ووريرز نجمه الابرز، ستيفن كوري، والذي سيبتعد عن الملاعب لفترة غير محددة بعد اصابة في كتفه الايسر خلال المواجهة الاخيرة امام انديانا بايسرز الاربعاء. كما غاب كل من الكندي اندرو ويغينز للمباراة السادسة تواليا ودرايموند غرين.

وفي بوسطن، فاز أورلاندو ماجيك بشكل مفاجئ على سلتيكس 117-109.

وكان جايسون تايتوم افضل مسجل لسلتيكس بـ 31 نقطة وسبع متابعات. واضاف جايلن براون 26 نقطة، غير انّ بوسطن لم يستطع الوقوف امام اندفاعة فريق ماجيك الشاب الذي حقق فوزه الخامس تواليا.

وحقّق لوس انجليس ليكرز الفوز على دنفر ناغتس 126-108 رغم خسارته لنجم ارتكازه انتوني ديفيس باصابة في القدم خلال استراحة الشوطين.

© 2022 AFP