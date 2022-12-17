مونديال 2022: المغربي اليافع الخنوس أساسياً في مواجهة كرواتيا

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لاعبو المغرب والمدرب وليد الركراكي قبل انطلاق مواجهة كرواتيا لتحديد المركز الثالث في مونديال قطر 2022

الدوحة (أ ف ب) – أجرى مدرب المغرب وليد الركراكي ثلاثة تغييرات عن المباراة الأخيرة ودفع بلاعب الوسط اليافع بلال الخنوس أساسياً في مواجهة كرواتيا لتحديد المركز الثالث ضمن مونديال قطر 2022 في كرة القدم، السبت على استاد خليفة الدولي في الدوحة.

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وإلى الخنوس (18 عاماً) الذي يخوض أولى دقائقه في المونديال القطري، يشارك أساسياً الظهير الايسر يحيى عطية الله ولاعب الوسط الهجومي عبد الحميد صابيري، فيما جلس عز الدين أوناحي على مقاعد البدلاء.

وفي ظل إصابة قائد الدفاع رومان سايس، لعب أشرف داري وجواد الياميق في قلب الدفاع ونجم باريس سان جرمان الفرنسي أشرف حكيمي في الجهة اليمنى.

وبخطة 4-3-3، منح الركراكي الفرصة للخنوس لاعب غنك البلجيكي إلى جانب صابيري، فيما بقي نجم الوسط وأحد أبرز لاعبي البطولة سفيان أمرابط في مركز لاعب الوسط الدفاعي.

ولم يشهد هجوم "أسود الأطلس" تغييرات، فلعب يوسف النصيري بمركز رأس الحربة وإلى يمينه القائد حكيم زياش ويساره سفيان بوفال.

وكان المغرب أول منتخب إفريقي وعربي يبلغ نصف النهائي حيث خسر أمام فرنسا 0-2 التي تلاقي الاحد الأرجنتين الفائزة على كرواتيا 3-0.

ولدى كرواتيا أجرى المدرب زلاتكو داليتش خمسة تغييرات على تشكيلة تعتمد على نجم الوسط المخضرم لوكا مودريتش (37 عاماً).

وبدأ يوسيب ستانيشيتش ويوسيب شوتالو أساسيين في خط الدفاع، وميسلاف أورشيتش ولوفرو ماير في الوسط وماركو ليفايا في الهجوم.

وحلّت كرواتيا وصيفة في 2018 وثالثة في 1998 في أبرز نتائج الدولة الصغيرة البالغ عدد سكانها 4 ملايين نسمة.

- التشكيلتان:

المغرب: ياسين بونو - أشرف حكيمي، أشرف داري، جواد الياميق، يحيى عطية الله - سفيان أمرابط - عبد الحميد صابيري، بلال الخنوس - حكيم زياش، يوسف النصيري، سفيان بوفال

المدرب: وليد الركراكي

كرواتيا: دومينيك ليفاكوفيتش - يوسيب ستانيشيتش، يوسيب شوتالو، يوشكو غفارديول - ميسلاف أورشيتش، لوفرو ماير، لوكا مودريتش، ماتيو كوفاتشيتش، إيفان بيريشيتش - أندري كراماريتش، ماركو ليفايا

المدرب: زلاتكو داليتش

© 2022 AFP