مونديال 2022: ديشان يؤكد أن الهدف هو "لقب آخر"

الدوحة (أ ف ب) – أكّد مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان السبت أن هدفه هو "الحصول على لقب آخر"، عندما يواجه المنتخب الأرجنتيني في المباراة النهائية لمونديال قطر 2022 الأحد.

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ولدى سؤاله في مؤتمر صحافي بالدوحة عشية المباراة، عن رغبة الجميع بأن يفوز قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي باللقب، قال ديشان "علينا التكيّف، فعلنا كل شيء لخوض هذه المباراة. ليس لدي أيّ ضغط، الشيء المهم هو الصفاء".

وأضاف أن "السياق خاص لكن الهدف من المباراة النهائية لا يزال الحصول على لقب آخر، حتى لو رغب الأرجنتينيون في ذلك".

وعن حجم الجمهور الأرجنتيني الكبير في الدوحة، قال ديشان إن "الأرجنتين لديها تأييد جماهيري كبير. سيُسمع المشجعون الفرنسيون (في الملعب) لكن الجمهور الغالب سيكون أرجنتينياً. أتوقع جواً أرجنتينياً خالصاً مع الكثير من الأغاني. إنه في الواقع أمر جيد. لكن خصومنا ليسوا في المدرجات بل في أرض الملعب (...) غداً سيكون لأحد الفريقين نجمة ثالثة".

وعن مستقبله مع المنتخب الفرنسي، قال المدرّب الذي استلم مهماته قبل عشرة أعوام ويخوض ثاني نهائي له توالياً إن "المنتخب هو أفضل شيء حدث لي في مسيرتي. إنه شغف على أعلى المستويات وأنا سعيد جداً لوجودي هنا. أهم شيء هو المنتخب. هو فوق كل شيء وأنا في خدمته. نتيجة الغد لن تؤثر على قراري. ما يدور في ذهني هو المباراة فقط".

وأبدى انزعاجه من سؤال عن أفضل لاعب في العالم كريم بنزيمة الذي يغيب عن المونديال للإصابة، وعلّق في رسالة غامضة عبر حسابه على إنستغرام "لا يهمّني"، بعدما سرت شائعات عن إمكانية استدعائه جراء فيروس ضرب المنتخب.

وقال ديشان "لن أجيب عن هذا السؤال. لقد أصيب لاعبون عديدون بمن فيهم كريم. لدي 24 لاعباً منذ إصابة لوكا (هرنانديز) ولا أتعامل مع توجيه دعوات للاعبين، ولا أعرف ما إذا كان بنزيمة سيكون هنا في النهائي (كضيف). ما يهمّني هو 24 لاعباً غداً ضد الأرجنتين".

وتطرّق ديشان إلى الفيروس الذي طال عدداً من اللاعبين مع "الديوك"، قائلاً "أنا بخير شخصياً ونحرص على التعامل مع اللاعبين المصابين. سأحصل على معلومات اليوم وهذه الليلة (...) نحن نتخذ أقصى الاحتياطات للتعامل مع الفيروس من دون المبالغة في ذلك. كنا نفضل ألا يكون موجوداً، لكننا نتعامل معه بأفضل طريقة ممكنة مع الطاقم الطبي".

"نعرف ما يمثله ميسي"

من جهته، قال الحارس هوغو لوريس عن مسألة الفيروس الذي أدى إلى غياب كينغسلي كومان وإبراهيما كوناتيه ورافايل فاران عن التدريبات الأخيرة وسبقهم أدريان رابيو ودايو أوباميكانو: "ليس لدي أخبار إضافية منذ الليلة الماضية وسيكون لدي المزيد في التدريبات المقبلة. في ما يخصّ الفيروس، لا يمكن أن تحضّر نفسك لهذا النوع من الأمور لكننا نبقى مركزين".

وعن مواجهة الأرجنتين قال قائد المنتخب الفرنسي "إنه فريق منظم جيداً وقوي جداً من الناحية الدفاعية وفي التحوّل من الدفاع إلى الهجوم. لديهم أساطير في هذه الرياضة، مارادونا وميسي... أن تخوض كأس العالم بغض النظر عن الخصم هو حدث كبير، لكن أن تلاقي الأرجنتين فهذا يجعل الأمور أجمل أيضاً".

ولم يتأثر برغبة عديدين في رؤية ميسي يفوز بكأس العالم لأنه "لدينا دعم جماهيرنا، والباقي ليس له أهمية كبيرة. نعرف ما يمثله ميسي في هذه الرياضة، لكنها ستكون قبل كل شيء مباراة بين فرنسا والأرجنتين. بدأنا هذه البطولة من دون أن يؤمن أجد بحظوظنا. وها نحن وصلنا إلى النهائي وسنحاول الفوز".

وحيال فرصه في أن يكون أول قائد يرفع الكأس مرتين، قال لوريس "أنا أركز على الحاضر وليس الماضي. شيء لم يتحقق حتى الآن. ما زال أمامنا عمل للقيام به".

وفي المقارنة بين الفريقين اللذين تواجها قبل أربعة أعوام في ثمن النهائي حين خرجت فرنسا منتصرة 4-3، قال لوريس "إنه سياق مختلف، إنهما فريقان مختلفان عما كانا عليه قبل أربعة أعوام. نحن نعيش من أجل هذه اللحظة. إنه تاريخ جديد".

© 2022 AFP