مونديال 2022: سكالوني يريد أن "يرفع ميسي الكأس"

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الدوحة (أ ف ب) – أعرب مدرّب المنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني السبت، عن أمله في أن يرفع قائد "ألبيسيليستي" ليونيل ميسي كأس العالم في ختام مواجهة فرنسا بالمباراة النهائية لمونديال قطر 2022 الأحد.

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وفي مؤتمر صحافي عشية المباراة المنتظرة على ملعب لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة، قال سكالوني إن "هذه المباراة ستكون الأخيرة لميسي ونتمنى أن يرفع الكأس غداً، ولكن الأهم أن نستمتع بأداء ميسي وأن يستمتع هو أيضاً بالمباراة".

وعن تحضيراته لهذه المواجهة، أكد سكالوني أن "خطتنا للعب غداً واضحة. نعرف كيف نهاجم المنتخب الفرنسي، ونعرف نقاط قوته ونعم وسنوليها اهتماماً كبيراً".

وأضاف "سنحاول ألا نصل إلى ركلات الترجيح" على غرار ما حصل في المباراة أمام هولندا في ربع نهائي المونديال، لكن "إن وقعت، فسنختار الأفضل لحسمها".

ولدى سؤاله عن الدموع التي ذرفها في الملعب عقب الفوز على كرواتيا (3-0) في نصف النهائي، قال المدرّب الشاب إن "الدموع جزء من ثقافتنا، نحن مولعون بكرة القدم وأعتقد أن لدينا أفضل جمهور حول العالم على الإطلاق. كرة القدم أكثر من مجرد رياضة بالنسبة لنا".

من جهته، اعتبر الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيس أن "ما نمر به هو تجربة مجنونة جداً".

وأضاف "خسرنا افتتاحاً أمام السعودية، لكن بقينا على حماستنا وتصميمنا ومثابرتنا، وتحسنّا من مباراة إلى أخرى. أمام وبولندا والمكسيك لعبنا كأننا في المباراة النهائية، وأمام هولندا أيضاً ولكن أخذونا إلى الركلات الترجيحية، وبالتالي فالمشوار كان وعراً".

وتابع "لكننا أردنا أن نناضل ونكافح ما بعد السعودية وأن نبذل قصارى جهدنا لنلعب المباراة النهائية، وها نحن الآن قريبون جداً من الخطوة الأخيرة".

© 2022 AFP