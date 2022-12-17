مونديال 2022: كرواتيا تحسم المركز الثالث بفوزها على المغرب 2-1

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لاعبو كرواتيا يحتفلون بهدف ميسلاف أورشيتش في مرمى المغرب خلال مباراة المركز الثالث في مونديال قطر. الدوحة في 17 كانون الأول/ديسمبر 2022

الدوحة (أ ف ب) – حسمت كرواتيا مباراة المركز الثالث في مونديال قطر 2022، وذلك بفوزها السبت على المغرب 2-1 على استاد خليفة في الدوحة.

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وهذه المرة الثانية التي تنال فيها كرواتيا المركز الثالث بعد 1998، فيما نالت الوصافة قبل أربعة أعوام في روسيا بوصولها إلى النهائي.

وسجل يوشكو غفاريدول (7) وميسلاف أورشيتش (42) هدفي كرواتيا، وأشرف داري (7) هدف المغرب الذي خاض هذه المباراة للمرة الأولى في تاريخه بعدما بات أول منتخب إفريقي وعربي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم، قبل انتهاء مغامرته التاريخية على يد فرنسا حاملة اللقب (صفر-2).

وأسدل "أسود الأطلس" الستارة على مشاركتهم السادسة بمبارزة منتخب كان أول خصم لهم في النسخة القطرية، ومنحهم تعادلهم السلبي معه زخماً معنوياً كبيراً قادهم إلى إطاحة منتخبات كبيرة ومن الطراز الرفيع في مقدمتها بلجيكا (2-صفر) في دور المجموعات، ثم وإسبانيا بركلات الترجيح في ثمن النهائي والبرتغال في ربع النهائي (1-0)، قبل أن يتوقف حلمهم أمام فرنسا الأربعاء.

في المقابل، خاض المنتخب الكرواتي التمديد مع ركلات الترجيح في الدورين ثمن وربع النهائي حيث تخطى اليابان ثم البرازيل قبل أن ينتهي مشواره بقساوة أمام الأرجنتين في نصف النهائي (صفر-3).

© 2022 AFP