دوري "أن بي أيه": صنز يعود من بعيد للفوز على بيليكانز بفضل 58 نقطة لبوكر

© كريستيان بيترسن / غيتي/غيتي عبر ا ف ب

ديفن بوكر خلال مباراة فينيكس صنز ونيو اورليانز بيليكانز في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. فينيكس، أريزونا، في 17 كانون الأول/ديسمبر 2022

لوس انجليس (أ ف ب) – عاد فينيكس صنز من بعيد وعوض تخلّفه أمام ضيفه نيو أورليانز بيليكانز بفارق 24 نقطة، ليخرج فائزاً 118-114 بفضل 58 نقطة من نجمه ديفن بوكر السبت في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

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وبدا صنز في طريقه لتكرار سيناريو مواجهتيه الأسبوع الماضي على أرض بيليكانز حين خرج خاسراً في المناسبتين، لكن بوكر قال كلمته ووصل إلى الخمسين نقطة أو أكثر للمرة الثانية هذا الموسم.

وسبق لبوكر أن سجل 51 نقطة خلال ثلاثة أرباع في 30 تشرين الثاني/نوفمبر أمام شيكاغو بولز، فيما يبقى رقمه القياسي الشخصي 70 نقطة سجلها في آذار/مارس 2017 أمام بوسطن سلتيكس قبل أن يسجل 59 في آذار/مارس 2019 ضد يوتا جاز.

ونجح بوكر في 21 من محاولاته الـ35، بينها 6 من أصل 12 محاولة من خارج القوس، وأضاف 5 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة في لقاء خاض شوطه الثاني بأكمله من دون أن يستريح حتى لثوانٍ.

وكان بيليكانز متقدماً 83-59 مع انتصاف الربع الثالث، قبل أن يرد صنز بـ25 نقطة مقابل 6 فقط لضيفه، مقلصاً الفارق الى 5 نقاط 84-89 مع دخول الفريقين الى الربع الأخير.

وسجل بوكر 20 نقطة في الربع الثالث، ليلعب بذلك الدور الرئيسي في العودة التي اكتملت مع إدراك التعادل 99-99 قبل 7.04 دقيقة على النهاية.

ثم دخل كريس بول على الخط حين كان صنز متقدماً 111-109 ليسجل ثلاثية في آخر 1.04 دقيقة، حاسماً الفوز الثامن عشر لفريقه في 30 مباراة ورافعاً رصيده الشخصي في اللقاء الى 18 نقطة مع 8 تمريرات حاسمة.

ورغم جهود زيون وليامسون الذي سجل 30 نقطة، مني بيليكانز في النهاية بهزيمته الحادية عشرة في 29 مباراة، متخلفاً بفارق مباراة عن ممفيس غريزليز متصدر المنطقة الغربية والذي انتهى مسلسل انتصاراته المتتالية عند 7 مباريات بخسارته أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر 109-115.

وفي مكسيكو سيتي وضمن مسعى توسع رابطة الدوري وتخطيطها لإشراك فريق مكسيكي في المستقبل، احتشد 20160 متفرجاً لمشاهدة ميامي هيت يعوض بدايته البطيئة التي شهدت 19 نقطة متتالية لسان أنتونيو سبيرز من دون رد، ويخرج فائزاً 111-101.

وحقق ميلووكي باكس فوزاً كبيرا على يوتا جاز 123-97 رغم افتقاده لنجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو بسبب إصابة في الركبة، فيما حقق كليفلاند كافالييرز فوزاً مثيراً على دالاس مافريكس 100-99 بعد التمديد.

وفاز بورتلاند ترايل بلايزرز على هيوستن روكتس 107-95، ولوس أنجليس كليبرز على واشنطن ويزاردز 102-93.

© 2022 AFP