مقتل سبعة من أفراد قوات الأمن العراقية في هجوم نسب لتنظيم الدولة الاسلامية

© أحمد الربيعي / ا ف ب

عناصر من الشرطة العراقية قرب جسر الجمهورية في العاصمة بغداد بتاريخ 25 تشرين الأول/أكتوبر 2022

كركوك (العراق) (أ ف ب) – قتل سبعة من أفراد قوات الأمن العراقية على الأقل وجرح ثلاثة آخرون الأحد في هجوم استهدف آلية تقلهم في محافظة كركوك في شمال العراق، ونسب إلى تنظيم الدولة الاسلامية، كما ذكر مصدران أمنيان لوكالة فرانس برس.

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وأفاد مصدر أمني في كركوك بأن "عناصر من تنظيم الدولة الاسلامية تعرضوا لناقلة تابعة إلى الفوج الاول باللواء الثاني ضمن الفرقة الالية التابعة للشرطة الاتحادية بعبوة ناسفة".

وأضاف أن الهجوم رافقه اعتداء "مباشر بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة" في قرية شلال المطر التي تبعد 65 كلم عن مركز محافظة كركوك، موضحا "قتلنا أحد عناصرهم المهاجمة ونعمل على البحث عن العناصر الأخرى".

وأكد مسؤول في وزارة الداخلية في بغداد الهجوم، متحدثاً عن مقتل سبعة من عناصر الشرطة، بينهم ضابط.

في العام 2017، أعلن العراق "الانتصار" على تنظيم الدولة الاسلامية، لكن عناصر التنظيم لا يزالون ينشطون في مناطق ريفية ونائية في البلاد، مثل الطارمية.

ويستغل الجهاديون طبيعة هذه المنطقة المليئة بالبساتين وأشجار النخيل، للاختباء وشنّ هجمات متفرقة غالباً ما تستهدف القوات الأمنية.

وتشنّ القوات الأمنية العراقية عمليات بشكل متواصل ضدّ هذه الخلايا، وتعلن من وقت لآخر مقتل عشرات الجهاديين بضربات جوية أو مداهمات برية.

وسيطر تنظيم الدولة الإسلامية في عام 2014 على مناطق شاسعة في العراق وسوريا المجاورة لكنه هُزم في البلدين على التوالي في عامي 2017 و2019.

وأشار تقرير صادر عن مجلس الأمن الدولي في كانون الثاني/يناير 2022 إلى أن التنظيم "حافظ على قدرته على شنّ الهجمات بمعدل ثابت في العراق، بما في ذلك تنفيذ عمليات كرّ وفر ونصب الكمائن وزرع القنابل على جنبات الطرق، مع تركز نشاطه بشكل ملحوظ في محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين".

وأضاف التقرير أن التنظيم يستغلّ "سهولة اختراق الحدود" بين العراق وسوريا، وله "ما بين 6 آلاف إلى 10 آلاف مقاتل في كلا البلدين حيث يشكّل خلايا ويدرّب عناصر لشن الهجمات".

© 2022 AFP