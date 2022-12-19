أبوظبي تستضيف المؤتمر الوزاري المقبل لمنظمة التجارة العالمية في 2024

© فابريس كوفريني / ا ف ب/ارشيف

جنيف (أ ف ب) – يعقد المؤتمر الوزاري المقبل لمنظمة التجارة العالمية في الإمارات العربية المتحدة في العام 2024 فيما تستضيف الكاميرون النسخة التالية على ما قرر أعضاء المنظمة الاثنين.

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وكان هذان البلدان تقدما بطلب لاستضافة المؤتمر الوزاري المقبل الذي يشكل هيئة القرار العليا في المنظمة ويعقد مرة كل سنتين.

وخلال اجتماع عقد الاثنين قرر الأعضاء ال164 الأعضاء أن "الإمارات العربية المتحدة ستستضيف المؤتمر الوزاري الثالث عشر في الأسبوع الذي ينطلق في 26 شباط/فبراير في أبوظبي على أن تستضيف الكاميرون المؤتمر الرابع عشر".

ولم يحدد أي موعد بعد للمؤتمر الوزاري في الكاميرون.

ويشارك كل الأعضاء في منظمة التجارة العالمية من دول واتحادات جمركية، في المؤتمرات الوزارية.

وأرجئ المؤتمر السابق بسبب جائحة كوفيد19 وعقد في جنيف في حزيران/يونيو الماضي. وبعد مفاوضات مكثفة استمرت خمسة أيام نجح الوزراء في الاتفاق على حزمة إجراءات تراوح بين إلغاء تدابير دعم لصيد السمك ورفع موقت لبراءات الاختراع بشأن اللقاحات المضادة لكوفيد والأمن الغذائي. واعتبرت المديرة العام للمنظمة النيجيرية نغوزي اوكونجو-إيوالا أن نتيجة المؤتمر كانت "غير مسبوقة".

© 2022 AFP