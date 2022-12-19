المحكمة العليا السويدية ترفض تسليم صحافي يطالب به إردوغان

© جوناثن ناكستراند / ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

ستوكهولم (أ ف ب) – رفضت المحكمة العليا السويدية الإثنين تسليم الصحافي التركي بولنت كينيش وهو مطلب رئيسي لأنقرة للمصادقة على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

إعلان اقرأ المزيد

وأشارت المحكمة في قرارها إلى "الكثير من العوائق" التي تحول دون تسليم رئيس تحرير صحيفة "زمان" سابقا، بولنت كينيش الذي تتهمه أنقرة بالضلوع في محاولة الانقلاب للاطاحة بالرئيس التركي رجب طيب إردوغان العام 2016.

ولفتت المحكمة إلى أن بعض الاتهامات الموجهة إلى كينيش لا تعتبر جرائم في السويد، إضافة إلى الطبيعة السياسية للقضية ووضع كينيش كلاجئ في السويد ما يجعل عملية التسليم غير ممكنة.

وأشار القاضي بيتر أسب في بيان إلى "خطر حصول اضطهاد جراء قناعات هذا الشخص السياسية. وعليه، يتعذّر إجراء التسليم".

من ثمّ "ليس من الممكن أن تستجيب الحكومة... لطلب التسليم".

ويعدّ هذا الصحافي الشخص الوحيد الذي ذكره إردوغان بالاسم من بين عشرات الأشخاص الذين تطالب أنقرة بتسلمهم، في مقابل الموافقة على انضمام السويد إلى الناتو.

واتخذت السويد وفنلندا بعد عقود لا بل قرون في حالة ستوكهولم من البقاء خارج أي حلف عسكري، قرارا تاريخيا بالترشح لعضوية الناتو بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وباستثناء المجر التي ستصادق على انضمام السويد وفنلندا في مطلع العام 2023، تبقى تركيا الدولة الوحيدة التي تهدد بالحؤول دون انضمام هذين البلدين إلى الناتو.

واحجمت تركيا التي تتهم السويد خصوصا بتوفير ملاذ آمن لجمعات كردية تعتبرها انقرة "إرهابية"، عن المصادقة على طلب ترشيح هذين البلدين رغم توصلها إلى اتفاق مع السويد وفنلندا في حزيران/يونيو.

وتؤكد انقرة أنها تنتظر من ستوكهولم خصوصا اتخاذ إجراءات أكثر صرامة على صعيد مسائل عدة بما يشمل تسليم مطلوبين.

وزار رئيس وزراء السويد أولف كريسترسون تركيا في تشرين الثاني/نوفمبر للقاء إردوغان للبحث في هذه المسائل.

وعندما سئل اردوغان عن "الإرهابيين" الذين يريد من السويد أن تسلمهم لبلاده، ذكر مينيش فقط بالاسم.

قائمة تطول

وأكدت السويد مرارا ان السلطة القضائية في البلاد مستقلة وتعود لها كلمة الفصل في عمليات التسليم.

في مطلع كانون الأول/ديسمبر، سلمت السويد تركيا عضوا في حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره تركيا "إرهابيا". وكان هذا العضو فر إلى السويد في 2015 إلا ان طلب اللجوء الذي تقدم به رفض.

وأعرب كينيش الذي يعمل الآن في مركز ستوكهولم للحريات، وهي جمعية أسسها معارضون أتراك في المنفى، عن سعادته بهذا القرار في تصريحات لوكالة فرانس برس، مشدّدا على أن المزاعم في حقّه "من فبركة نظام إردوغان".

وأكد "انا على ثقة بأن نظام إردوغان سيخرج بوسائل أخرى ضدي هنا في السويد وسيجعل حياتي صعبة قدر الإمكان".

وعمدت أنقرة إلى زيادة عدد الأشخاص الذين ترغب بتسلمهم تدريجا. فبعدما كانت تطالب في البداية ب33 شخصا انتقل العدد إلى 45 ومن ثم إلى 73 بحسب قوائم غير رسمية نشرتها وسائل إعلام مقربة من الحكومة التركية.

وقال كينيش لوكالة فرانس برس في تشرين الثاني/نوفمبر إن إردوغان ذكر اسمه فقط "لأنه يعرفني منذ عقود" بسبب مسيرته الطويلة في مجال الصحافة ولأنه أول اسم ورد على ذهنه عندما طرح عليه السؤال.

© 2022 AFP