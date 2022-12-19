دوري "أن بي آيه": "تريبل-دابل" تاريخية ليوكيتش مع ناغتس

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لاعب أورلاندو ماجيك باولو بانكيرو يسدد أمام آل هورفورد من بوسطن سلتيك في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في 18 كانون الأوّل/ديسمبر 2022

لوس انجليس (أ ف ب) – انضم الصربي نيكولا يوكيتش إلى النادي المغلق لأعظم اللاعبين في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بتسجيله 40 نقطة إلى جانب 27 متابعة و10 تمريرات حاسمة ليحقق "تريبل-دابل" تاريخية في فوز فريقه دنفر ناغتس على مضيفه تشارلوت هورنتس 119-115.

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وأظهر يوكيتش (27 عاماً) مهاراته السلوية التي سمحت له أن يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري العادي في الموسمين الماضيين، وبات أول لاعب يحقق على الأقل 40 نقطة إلى 25 متابعة و10 تمريرات حاسمة في مباراة واحدة في الدوري منذ الأسطورة ويلت تشامبرلاين عام 1968.

أثنى مايكل مالون مدرب ناغتس على أداء لاعبه الصربي الذي احتاج فريقه لكل ما قدّمه لتجاوز هورنتس العنيد، قائلاً "ما يفعله مذهل كل أمسية".

وتقدّم دنفر بفارق 10 نقاط بفضل ثلاثية يوكيتش قبل 6:45 دقائق من صافرة النهاية، غير أن هورنتس نجح في تقليص الفارق إلى نقطتين بسلة ساحقة (دانك) من بول جامين واشنطن قبل 13.5 ثانية من النهاية.

غير أن يوكيتش حسم الفوز لصالح فريقه، منهياً اللقاء مع الـ "تريبل-دابل" الرقم 81 في مسيرته.

وفي ديترويت، قاد كيفن دورانت فريقه بروكلين نتس للفوز على صاحب الأرض بيستونز 124-121 بتسجيله 43 نقطة، منها 26 في الربع الثالث، فيما أضاف زميله كايري إرفينغ 38 نقطة.

ونجح نتس في قلب تخلفه بفارق 17 نقطة بين الشوطين، محققاً فوزه السادس توالياً.

وبعدما تأخر 54-71 مع نهاية الشوط الأوّل، سجل نتس 44 نقطة مقابل 25 لمنافسه في الربع الثالث، وحافظ على تقدمه حتى نهاية المباراة.

في تورونتو، سجل جوردان بول 43 نقطة، هي الأعلى في مسيرته، وأضاف درايموند غرين وكلاي تومسون 17 لكل منهما، وقادوا فريقهم غولدن ستايت ووريرز للفوز على مضيفه رابتورز 126-110.

وغاب عن صفوف الفائز نجمه ستيفن كوري للمباراة الثانية جراء تعرضه لاصابة في كتفه الأيسر.

وفي بوسطن، أسقط أورلاندو ماجيك مضيفه سلتيكس للمرة الثانية في ثلاثة أيام بفوزه عليه 95-92.

وتألق في صفوف الفائز الأميركي -الإيطالي باولو بانكيرو بتسجيله 31 نقطة، منها 22 في الشوط الأوّل.

وفي مينيابوليس، سجل أنتوني إدواردز 37 نقطة وأضاف دانجيلو راسل 28 في الفوز الكبير لمينيسوتا تمبروولفز على شيكاغو بولز 150-126.

وسجل لاعبو تمبروولفز 23 رمية ثلاثية ناجحة، هي الأعلى لهذا الموسم، اضافة إلى أعلى رصيد تهديفي للفريق في مباراة واحدة هذا الموسم أيضاً.

وقاد جايلن برونسون، صاحب 30 نقطة، فريقه نيويورك نيكس لتحقيق فوزه السابع توالياً باسقاطه إنديانا بايسرز 109-106.

في المقابل، تألق ثنائي لوس أنجليس ليكرز ليبرون جيمس وتوماس براينت الذي حلّ بدلاً من النجم المصاب أنتوني ديفيس، فسجل الأوّل 33 نقطة والثاني سلة الفوز قبل 7.4 ثوانٍ أمام واشنطن ويزاردز 119-117.

© 2022 AFP