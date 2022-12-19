فقدان 31 من عناصر البحرية التايلاندية إثر غرق سفينتهم

© سلاح البحرية التايلاندية / البحرية الملكية التايلاندية/ا ف ب

صورة نشرها سلاح البحرية التايلاندية في 18 كانون الأول/ديسمبر 2022 للسفينة الحربية سوخوتاي مائلة إلى جانبها قبل أن تغرق في خليج تايلاند

بانكوك (أ ف ب) – فقد 31 من عناصر البحرية التايلاندية إثر غرق سفينتهم قبالة السواحل الجنوبية الشرقية للبلاد، حسبما أعلنت السلطات.

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وكانت السفينة "سوخوتاي" التابعة لسلاح البحرية تقوم بدورية في خليج تايلاند، على بعد 37 كيلومترا عن رصيف بانغ سابان في براشواب خيري خان (جنوب) عندما واجهت أمواجا قوية وتسربت المياه إلى داخلها ليل الأحد.

وأطلقت السلطات عملية إنقاذ بعد تضرر الأنظمة الإلكترونية للسفينة، وأظهرت صور نشرها سلاح البحرية السفينة مائلة إلى جانبها.

وقال المتحدث باسم البحرية الأدميرال بوغكرونغ موترادبالين "ما زلنا نبحث عن 31 مفقودا" مضيفا أن السفينة غرقت بعيد منتصف ليل الأحد الإثنين.

وأوضح أن "أنظمة التشغيل الخاصة بالسفينة توقفت عن العمل ما تسبب بفقدانها السيطرة".

وذكر بيان أن 75 من 106 عناصر على متن السفينة انتشلوا من المياه في عملية إنقاذ شاركت فيها مروحيتان من طراز سيهوك، وفرقاطتان وسفينة برمائية.

ويتلقى 11 عنصرا من البحرية العلاج في مستشفى في بانغ سابان، فيما نقل نحو 40 آخرين إلى مراكز إيواء.

ولا تزال عملية البحث والإنقاذ متواصلة.

وشهد العديد من مناطق جنوب تايلاند عواصف وفيضانات في الأيام القليلة الماضية.

والسفينة التابعة لسلاح البحرية دخلت الخدمة في 1987.

© 2022 AFP