لجنة التحقيق حول هجوم الكابيتول تصوت الإثنين بشأن إطلاق ملاحقات جنائية بحق ترامب

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واشنطن (أ ف ب) – تصدر لجنة التحقيق البرلمانية حول الهجوم على الكابيتول، الاثنين نتائج 18 شهرا من التحقيقات ويفترض ان تصوت حول ما اذا كانت ستوصي باطلاق ملاحقات جنائية بحق الرئيس السابق دونالد ترامب وبعض المقربين منه.

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يعقد النواب أعضاء اللجنة- سبعة ديموقراطيين وجمهوريان- جلسة استماع عامة عند الساعة 13,00 (18,00 ت غ) لتقديم الفصول الثمانية من تحقيقهم الطويل حول الهجوم على الكابيتول الذي وقع في 6 كانون الثاني/يناير 2021.

في ذلك اليوم هاجم أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب مقر الكونغرس في واشنطن لمنعه من المصادقة على انتخاب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة ما أثار صدمة في البلاد والخارج.

سيقرر أعضاء اللجنة أيضا الاثنين ما اذا كانوا سيوصون وزارة العدل بتوجيه التهم الى دونالد ترامب بالدعوة الى التمرد وعرقلة اجراء رسمي (المصادقة على الانتخابات الرئاسية) والتآمر ضد الدولة الأميركية.

ويمكن أن تؤدي هذه التهم الثلاث الى عقوبات سجن ومنع من ممارسة أي مهام عامة في الولايات المتحدة فيما أعلن الرئيس السابق أنه يعتزم خوض السباق الى البيت الأبيض للعام 2024.

هناك أشخاص آخرون في محيط دونالد ترامب قد يكونوا معنيين أيضا. وسينشر تقرير التحقيق النهائي في 21 كانون الأول/ديسمبر.

لكن تصويت اللجنة غير ملزم ويعتبر رمزيا الى حد كبير لان أعضاءها لا يمكنهم توجيه التهم بانفسهم الى قطب العقارات السابق.

ويعود الأمر الى وزارة العدل التي عينت مدعيا عاما للتحقيق بشكل مستقل بشأن ترامب، لكي تقرر ما اذا كانت ستلاحق الرئيس السابق أم لا.

بور-ايبا/نور/ب ق

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