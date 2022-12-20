بطولة انكلترا: اتهامات جديدة لمهاجم برنتفورد لخرقه قواعد المراهنة

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تم اتهام إيفان توني (في الوسط) بارتكاب مزيد من الانتهاكات لقواعد مراهنات الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم

لندن (أ ف ب) – وجّه الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم الثلاثاء اتهامات جديدة إلى مهاجم برنتفورد الدولي إيفان توني بشأن انتهاكات أخرى مزعومة لقواعد المراهنة.

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ويواجه المهاجم البالغ 26 عاماً حظراً طويلاً بعد أن وجهت إليه الشهر الماضي 232 انتهاكاً مزعوماً لقواعد الرهان على مدى أربع سنوات.

واتُهم توني بخرق قوانين الاتحاد المحلي للعبة 30 مرة جديدة، وذلك بين 14 آذار/مارس 2017 و18 شباط/فبراير 2019. وأمامه حتى 4 كانون الثاني/يناير لتقديم رد.

في المقابل، أصدر برنتفورد الثلاثاء بياناً جاء فيه "تستمر مناقشاتنا الخاصة مع إيفان وممثليه القانونيين بشأن هذا الأمر".

وأقرّ توني الذي ارتفعت اسهمه كثيراً للانضمام إلى المنتخب الانكليزي في مغامرته في مونديال قطر، الشهر الماضي أنه كان يساعد الاتحاد الإنكليزي في تحقيقه في انتهاك تاريخي لقواعد المقامرة.

وتمتد الانتهاكات الأولية المزعومة من عام 2017 عندما كان توني يدافع عن ألوان نيوكاسل حتى عام 2021، بعد أن انضم إلى برنتفورد قادماً من بيتربورو يونايتد.

وتحظر القوانين على اللاعبين المراهنة على أي مباراة كرة قدم، حتى المباريات التي لا يشاركون فيها.

وفي واقعة سابقة، تم إيقاف الظهير الأيمن لمنتخب "الأسود الثلاثة" كيران تريبييه لمدة 10 أسابيع من قبل الاتحاد المحلي في كانون الأوّل/ديسمبر 2020 على خلفية منحه معلومات لآخرين للمراهنة على انتقاله من توتنهام إلى أتلتيكو مدريد الإسباني.

وتم استدعاء توني إلى التشكيلة الانكليزية المشاركة في منافسات دوري الأمم الأوروبية في أيلول/سبتمبر، لكنه غاب عن القائمة النهائية للمدرب غاريث ساوثغيت التي خاضت غمار مونديال قطر، حيث خرجت انكلترا من الدور ربع النهائي أمام فرنسا 1-2.

كتب توني عبر صفحته على تويتر فور انتشار خبر تحقيق الاتحاد الإنكليزي في 6 تشرين الثاني/نوفمبر "أنا على علم بقصة عني في إحدى الصحف الوطنية اليوم".

وأضاف "لقد ساعدت اتحاد الكرة في استفساراته ولن أبدي أي تعليق حتى ينتهي التحقيق".

وسجل توني 11 هدفاً في 16 مباراة هذا الموسم في مختلف المسابقات، وساهم في الفوز غير المتوقع لفريقه في عقر دار حامل اللقب مانشستر سيتي 2-1 في المرحلة الاخيرة من "البريميرليغ" قبل توقف الدوريات افساحاً لنهائيات كأس العالم.

© 2022 AFP