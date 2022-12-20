زيلينسكي يزور واشنطن الأربعاء في أول رحلة خارجية له منذ بدء الحرب (إعلام أميركي)

© غينيا سافيلوف / ا ف ب

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث خلال مؤتمر صحافي بعد القمة الدولية حول الأمن الغذائي في كييف في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، وسط الغزو الروسي لأوكرانيا

واشنطن (أ ف ب) – يزور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي واشنطن الأربعاء في أول رحلة خارجية له منذ بدأت القوات الروسية في 24 شباط/فبراير غزو بلاده، بحسب ما أفادت وسائل إعلام أميركية الثلاثاء.

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وقالت الوسائل الإعلامية إنّ زيلينسكي سيزور البيت الأبيض حيث يعتزم الرئيس جو بايدن الإعلان عن حزمة أسلحة جديدة لكييف تشمل لأول مرة صواريخ باتريوت، مشيرة إلى أنّ الرئيس الأوكراني قد يلقي أيضاً خطاباً أمام الكونغرس الأميركي.

من جهتها أرسلت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي الثلاثاء رسالة إلى أعضاء المجلس تحضّهم فيها على المشاركة "حضورياً" في جلسة ستعقد مساء الأربعاء، من دون أن تكشف عن طبيعة هذه الجلسة.

وكتبت بيلوسي في رسالتها إلى النواب "من فضلكم احضروا مساء الأربعاء لجلسة سيتمّ فيها التركيز بشكل خاص على الديموقراطية".

ويستعدّ الكونغرس لإقرار مشروع قانون الميزانية العامة للدولة الفدرالية والذي يتضمّن مساعدات جديدة لأوكرانيا تبلغ قيمتها 44.9 مليار دولار.

وصواريخ باتريوت التي تعتزم واشنطن تزويد كييف بها أثبتت قدراتها على نطاق واسع في السنوات الأخيرة في العراق والخليج، وهي قادرة على الحدّ بقوّة من فعالية الضربات الروسية على أوكرانيا.

ومنذ بدأت القوات الروسية غزو بلاده قبل عشرة أشهر، لم يغادر زيلينسكي الأراضي الأوكرانية قطّ، إذ خصّص كل وقته لقيادة الجهد الحربي وتنسيق الأنشطة السياسية والدبلوماسية والإنسانية.

وتحادث زيلينسكي، منذ بدأت الحرب، مع قادة دول كثيرة وخاطب أعضاء برلمانات حول العالم، لكنّ كل هذه الحوارات كانت تتمّ كلّها عبر الفيديو أو الهاتف.

وتمثّل زيارته لواشنطن إقراراً بالدور الريادي الذي أدّته الولايات المتّحدة لتمكين بلاده من التصدّي للقوات الروسية.

سب/بم

© 2022 AFP