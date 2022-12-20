محاكمة اونغ سان سو تشي تدخل مرحلتها الأخيرة

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متظاهرون بورميون يحملون صور اونغ سان سو تشي خلال تظاهرة امام السفارة البورمية في بانكوك في 19 كانون الأول/ديسمبر 2022.

رانغون (أ ف ب) – تستمع محكمة في بورما الأسبوع المقبل الى المرافعات النهائية في محاكمة الزعيمة السابقة أونغ سان سو تشي كما أعلن مصدر قضائي الثلاثاء قبل أن تتوصل الى إصدار الحكم النهائي في حقها.

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أونغ سان سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام مسجونة منذ أطاح المجلس العسكري الحاكم بحكومتها في شباط/فبراير 2021 منهيا فاصلا ديموقراطيا قصيرا في هذه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

وقال مصدر مطلع على القضية إن محكمة تابعة للمجلس العسكري ستستمع الى "المرافعات النهائية" من كلا الجانبين في ما يتعلق بخمس تهم فساد متبقية في 26 كانون الأول/ديسمبر.

وأوضح أن "الحكم سيصدر بعد تلك المرحلة" مضيفا أنه لم يتم تحديد موعد بعد للنطق به.

وأضاف المصدر نفسه أن سو تشي (77 عاما) بدت بصحة جيدة.

ويعاقب على كل تهمة فساد بالسجن مدة أقصاها 15 عاما.

منع الصحافيون من حضور جلسات المحكمة كما منع محامو سو تشي من التحدث للاعلام.

في حزيران/يونيو، نقلت من مقر الإقامة الجبرية في نايبيداو إلى مجمع السجن حيث تستمر محاكمتها أمام محكمة خاصة.

يقول الجيش إن عمليات تزوير واسعة النطاق شابت انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2020 التي فاز بها حزب الرابطة الوطنية بزعامة سو تشي رغم أن المراقبين الدوليين قالوا إن الانتخابات كانت حرة ونزيهة.

تشهد بورما اضطرابات منذ الانقلاب حيث قتل أكثر من 2500 شخص في حملة الجيش على المعارضة، كما أفاد مرصد محلي.

© 2022 AFP