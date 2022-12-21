أوربان: "رهاب المجر" يسود دوائر الاتحاد الأوروبي

رئيس الوزراء المجري فيكتور اوربان خلال مؤتمره الصحافي لمناسبة نهاية العام في 21 كانون الاول/ديسمبر 2022

بودابست (أ ف ب) – ندّد رئيس الوزراء المجري فيكتور اوربان الأربعاء بـ"رهاب المجر" الذي قال إنه يسود دوائر الاتحاد الأوروبي، ويمنع تمويلاً بالمليارات مخصّصاً لبودابست بانتظار إصلاحات لمكافحة الفساد.

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وتمّ التوصل إلى حلّ وسط في منتصف كانون الأول/ديسمبر عندما وافقت الدول الأعضاء على خفص المبلغ المجمّد، ولكن ما زال هناك 12 مليار يورو معلّقة، بعدما اعتُبرت الإجراءات التي اتخذتها بودابست "غير كافية".

وقال رئيس الوزراء القومي في مؤتمره الصحافي التقليدي في نهاية العام "توصلنا إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، وهو أداء استثنائي من جانبنا بينما كان علينا أن نكافح رهاب المجر في عالم تحكمه الليبرالية".

واستخدم عبارة "رهاب المجر" عدّة مرّات، مؤكدا أنه "لولا رهاب المجر هذا، لكان الأمر استغرق يوماً أو يومين فقط".

وقال فيكتور أوربان إنّ الإجراء الذي أطلقته المفوضية الأوروبية في مواجهة "انتهاكات سيادة القانون التي لوحظت" في هذا البلد الواقع في وسط أوروبا "من المرجح أن توجه ضربة قاضية إلى الاتحاد الأوروبي". وأشار إلى أنّ "حفنة من الأشخاص" المهووسين بهذه القضية "يحاولون فرض إرادتهم على عدد قليل من البلدان".

وكان رئيس الوزراء المجري يقصد البرلمان الأوروبي بشكل خاص، الذي اعتبر في أيلول/سبتمبر أنّ المجر لم تعد ديموقراطية بل صارت "نظاماً هجيناً من الاستبداد الانتخابي".

واعتبر أنه حتى قبل فضيحة الفساد المفترضة المتعلقة بقطر، فإنّ سمعة الهيئة "تراجعت بالفعل إلى لا شيء".

وأضاف "يجب تنظيف المياه الراكدة"، في إشارة إلى شعار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب "تنظيف المستنقع" الذي يؤيّده بشدّة.

ويدعو أوربان بانتظام إلى تقييد سلطات البرلمان الأوروبي وانتخاب أعضائه من قبل الحكومات الوطنية بدلاً من التصويت المباشر.

ولدى سؤاله عن خططه لولايته الرابعة على التوالي، قال رئيس الوزراء البالغ 59 عاماً إنه لا ينوي التقاعد من الحياة السياسية.

وأضاف اوربان المولع بكرة القدم "بالطبع، لا يمكننا تحديد المدة التي سأبقى فيها، لكن الأمر ليس مثل كرة القدم، الله سيقرّر".

© 2022 AFP