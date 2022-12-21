ارتفاع حصيلة انهيار أرضي في ماليزيا إلى 25 قتيلاً

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موقع انزلاق للتربة في باتانغ كالي في سالانغور بماليزيا في 16 كانون الأول/ديسمبر 2022

باتانغ كالي (ماليزيا) (أ ف ب) – ارتفعت إلى 25 قتيلاً على الأقلّ، بينهم ثمانية أطفال، حصيلة انزلاق للتربة وقع الجمعة في موقع غير شرعي لمخيم في ماليزيا، بحسب ما أعلنت السلطات الثلاثاء.

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وكانت حصيلة سابقة أوردتها السلطات السبت أفادت بمقتل 24 شخصاً على الأقلّ في الكارثة.

ومساء الثلاثاء عثرت فرق البحث تحت الأنقاض، على عمق خمسة أمتار، على جثمان طفلة يتراوح عمرها بين 6 و10 سنوات، بحسب ما أعلن مسؤول في الشرطة المحلية للصحافيين.

وتواصل فرق البحث تمشيط التربة الموحلة للعثور على ثمانية أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين.

ووقعت الكارثة فجر الجمعة في موقع غير شرعي لمخيم مزرعة للنباتات العضوية بالقرب من بلدة باتانغ كالي في محيط العاصمة كوالالمبور.

وقال مسؤولون إن الانهيار حصل بينما كان أكثر من تسعين شخصاً نائمين بمعظمهم في موقع التخييم الواقعة قرب منتجع جبلي يضمّ كازينو.

وتمّ العثور على 61 شخصاً سالمين، بحسب السلطات.

وزار رئيس الوزراء أنور إبراهيم المكان مساء الجمعة وأعلن تقديم مساعدات مالية للعائلات التي قتل أو جرح أفراد منها في الانهيار الأرضي.

وتشهد ماليزيا باستمرار انهيارات أرضية بعد أمطار غزيرة تهطل عموماً في نهاية كل عام، لكنّ باتانغ كالي لم تسجّل هطول أمطار غزيرة ليل الخميس الجمعة.

وفرضت الحكومة الماليزية قوانين صارمة للبناء على سفوح التلال، لكنّ الانهيارات الأرضية تتواصل في هذا البلد بسبب سوء الأحوال الجوية.

© 2022 AFP