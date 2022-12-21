بايدن يلتقي زيلينسكي واعدا بتعزيز دعمه لأوكرانيا

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الرئيس الاميركي جو بايدن ونظيره الاوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال اجتماعهما في المكتب البيضوي بالبيت الابيض في 21 كانون الاول/ديسمبر 2021

واشنطن (أ ف ب) – اعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء خلال استقباله نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الابيض أن الولايات المتحدة "ستواصل تعزيز قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها، وخصوصا (على صعيد) الدفاع الجوي"، فيما شكر له زيلينسكي "الدعم القوي".

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وخلال استقبال ضيفه في المكتب البيضوي، في أول زيارة خارجية يقوم بها الرئيس الاوكرني منذ غزو بلاده في شباط/فبراير، أكد له بايدن ايضا أنه يدعم تطلع كييف الى "سلام عادل".

وقال إن الشعب الاوكراني يبقى "مصدر إلهام للعالم".

واعتبر بايدن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستخدم "الشتاء سلاحا" ضد المدنيين عبر استهداف شبكات الكهرباء والمياه.

وقال الرئيس الاوكراني الذي ارتدى على عادته سروالا وقميصا عسكريين مع حذاء ثقيل، "شكرا من جانب مواطنينا العاديين لمواطنيكم العاديين، الأميركيين".

واعرب لبايدن عن "امتنان من اعماق القلب" لدور واشنطن في مواجهة غزو أوكرانيا.

ثم قدم زيلينسكي هدية الى نظيره هي ميدالية تلقاها الثلاثاء على الجبهة من جندي أوكراني وصفه بأنه "بطل حقيقي"، موضحا أنه كابتن يقوم بتشغيل منظومة لإطلاق صواريخ هيمارس الاميركية.

واضاف زيلينسكي "قال لي +أعطها للرئيس+"، مقدما الى بايدن ميدالية وضعت في صندوق مطرز بالمخمل.

ورد الرئيس الاميركي بأنه "شرف كبير"، لافتا الى أنه يريد بدوره أن يقدم الى هذا الجندي الاوكراني ميدالية أميركية.

واعلنت واشنطن خلال زيارة زيلينسكي رزمة جديدة من المساعدة العسكرية تشمل خصوصا منظومة باتريوت للدفاع الجوي.

ولاحقا، يلقي الرئيس الأوكراني كلمة أمام الكونغرس الاميركي الذي يستعد للتصويت على مساعدة جديدة لأوكرانيا بقيمة تناهز 45 مليار دولار.

© 2022 AFP